Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an - Trennung vom Orthopädiegeschäft
- J&J hebt Umsatzprognose auf 93,5-93,9 Mrd. USD.
- Gewinn stieg im Q3 um 16% auf 6,8 Mrd. USD.
- Abspaltung der Orthopädie-Sparte in 18-24 Monaten.
NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) setzt sich nach einem überraschend guten dritten Quartal abermals höhere Ziele. Das Management um Chef Joaquin Duato, erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg auf 93,5 bis 93,9 Milliarden US-Dollar (80,7 bis 81 Mrd Euro). Erst im Juli hatte das Unternehmen seine Prognose für den Jahreserlös auf 93,2 bis 93,6 Milliarden Dollar angehoben. Die seinerzeit ebenfalls aufgestockte Gewinnprognose bestätigte der Konzern laut Mitteilung vom Dienstag. Zudem kündigte J&J die Abspaltung seines Orthopädie-Geschäfts binnen maximal zwei Jahren an. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 0,6 Prozent zu.
In den drei Monaten von Juli bis September steigerte J&J seinen Umsatz im Jahresvergleich um etwa sieben Prozent auf knapp 24 Milliarden Dollar, womit die durchschnittliche Markterwartung übertroffen wurde. Unter dem Strich schwoll der Gewinn abseits von Sondereffekten um fast 16 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar an.
Unterdessen bereitet sich Johnson & Johnson auf die Abtrennung seiner Orthopädie-Sparte vor. Das Geschäft, das im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden Dollar kam, solle binnen 18 bis 24 Monaten vom Konzern unter dem Namen Depuy Synthes abgespalten werden, hieß es.
Mit dem Schritt will sich Johnson & Johnson stärker auf sein Geschäft mit innovativen Medikamenten und medizintechnischen Geräten konzentrieren - beide Geschäftsbereiche waren im vergangenen Quartal um rund sieben Prozent gewachsen. Der J&J-Konzern will dank der Abspaltung sein Umsatzwachstum weiter ankurbeln und die Margen steigern./tav/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Johnson & Johnson Aktie
Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 165,8 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Johnson & Johnson Aktie um +2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Johnson & Johnson bezifferte sich zuletzt auf 394,97 Mrd..
Johnson & Johnson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Als Stabilitätsanker hätte ich die Position gehalten, bzw. ausgebaut. JnJ ist eine der wenigen Aktien, die ein Tripple A Rating haben. Das ist Qualität. Und als Börsenanfänger dürftest du noch Jahrzehnte Zeit haben. Da sollte die Börsenweisheit: "Time in the market beats timing the market" zählen.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-07/6592046…
Wenn sie nun irgendwann das leidige Thema Klagen ad acta legen könnten...
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.