Ist diese werthaltige Aktie zu Unrecht gecrasht? Starke Turnaround-Chance!

Keurig Dr Pepper

Zum Ende der vergangenen Woche ist die Volatilität und damit auch die Unsicherheit unter den Anlegerinnen und Anlegern mit aller Macht an den Aktienmarkt zurückgekehrt. US-Präsident Donald Trump hat den Handelsstreit mit der Volksrepublik China erneut eskaliert und so die Kurse vor allem bei denjenigen Titeln purzeln lassen, die in den vergangenen Monaten besonders gefragt waren, deren Bewertung allerdings oft auch nicht mehr zu vertreten waren.

Als sicher geltende Assets wie Gold und Silber oder auch US-Anleihen bieten aktuell nicht den von Investoren gewünschten Schutz gegen Abwärtsrisiken am Aktienmarkt. Während Gold und Silber angesichts starker Kursgewinne und einer hohen Privatanlegeraktivität selbst zu Spekulationsobjekten geworden sind, verschreckt die fiskalische Verantwortungslosigkeit der Trump-Regierung und hohe Staatschulden Anlegerinnen und Anleger, für die Staatsanleihen eine Alternative darstellen könnten.

Traditionelle Absicherungen versagen – sind jetzt Value-Aktien gefragt?

Damit könnte die Stunde von Value-Aktien geschlagen haben. Diese haben an der Gesamtmarktrallye in diesem Jahr oft noch kaum profitiert und verzeichnen damit starke Underperformances. Gleichzeitig bieten sie noch konkurrenzfähige Bewertungen und hohe Kapitalrenditen – salopp gesagt, bekommen Anlegerinnen und Anleger hier noch etwas für ihr Geld.

Besonders hohes Potenzial bietet in dieser Gemengelage aktuell die Aktie des Getränkeherstellers Keurig Dr Pepper, dessen bekanntestes Produkt die gleichnamige Dr-Pepper-Cola ist. Die Anteile sind in den vergangenen Wochen gecrasht, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Kaffeeröster JDE Peet's bekannt gegeben hatte, um die eigene Kaffeesparte Keurig in einem Umfeld stark gestiegener Input-Preise zu stärken.

Vor allem bei Keurig Dr Pepper gibt's jetzt viel für wenig Geld!

Allerdings wird der Deal viel Geld kosten: 18,4 Milliarden US-Dollar muss Keurig Dr Pepper für den Kauf seines Mitbewerbers auf den Tisch legen. Nach der Zusammenlegung mit den Niederländern soll das Unternehmen außerdem in zwei Konzerne aufgespalten werden.

Das verunklart den Blick auf die genauen Unternehmenswerte und hat bei Investoren für Verärgerung und starke Aktienverkäufe gesorgt. Doch nicht alle Marktteilnehmenden sehen den Deal kritisch: Am Montag hat der aktivistische Investor Starboard seinen Einstieg bei Keurig Dr Pepper bekannt gegeben. Diesem Beispiel sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt folgen!

Keurig Dr Pepper Chartsignale

Kurzfristige Bodenbildung: Im Bereich von 25,50 US-Dollar ist es zu einer U-förmigen Bodenbildung gekommen. Das hat den Verkaufsdruck deutlich gemindert.

Im Bereich von 25,50 US-Dollar ist es zu einer U-förmigen Bodenbildung gekommen. Das hat den Verkaufsdruck deutlich gemindert. Erholung angelaufen: In den vergangenen Tagen verzeichnete die Aktie erste Kursgewinne. Erstes Momentum zur Oberseite liegt somit vor.

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Aktie erste Kursgewinne. Erstes Momentum zur Oberseite liegt somit vor. Verbesserte Indikatoren: Sowohl der RSI als auch der MACD haben sich jüngst stark verbessert und die Erholung der Aktie begleitet, was für Nachhaltigkeit spricht.

Sowohl der RSI als auch der MACD haben sich jüngst stark verbessert und die Erholung der Aktie begleitet, was für Nachhaltigkeit spricht. Attraktives CRV: Während das Abwärtspotenzial begrenzt ist, bietet Keurig Dr Pepper viel Platz zur Oberseite. Das sorgt für ein starkes Ertragsprofil.

Eine Turnaround-Chance wie aus dem Bilderbuch?

Der Chart ist nach dem Crash der Aktie alles andere als eine Augenweide. Kurse von zuletzt 25 US-Dollar bedeuten den tiefsten Stand seit mehr als 5 Jahren. Die Bilanz in 2025 beläuft sich auf miserable 18,4 Prozent – indiskutabel in einem Umfeld, in welchem der US-Gesamtmarktindex im selben Zeitraum um rund 12 Prozent zugelegt hat.

Die starken Kursverluste in den vergangenen Wochen haben für zahlreiche Verkaufssignale gesorgt. Das Mehrjahrestief ist eines, das Death Cross der gleitenden Durchschnitte ein weiteres. Mit Blick auf die technischen Indikatoren muss allerdings festgehalten werden, dass der Großteil der zu erwartenden Verluste bereits erlitten sein durfte.

Erste Anzeichen für eine Trendwende liegen vor

Der Grund für diese Annahme ist, dass sich sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD bereits von ihren (überverkauften) Tiefs erholen konnten und eine erste Gegenbewegung der Aktie eingeleitet haben – und zwar ausgehend von rund 25 US-Dollar, wo eine starke, langfristige Unterstützung liegt.

Dass Aktie und technische Indikatoren in den vergangenen Tagen unisono gestiegen sind, lässt außerdem vermuten, dass es sich um eine nachhaltige Erholung handeln könnte. Dafür spricht auch das U-förmige Verlaufsmuster sowie der RSI, der in den Bereich technischer Stärke zurückkehrt ist.

Nach oben ist jetzt viel Platz

Nachholbedarf gibt es noch beim Trendstärkeindikator MACD, der weit unter der Nulllinie einen noch intakten, mittelfristigen Abwärtstrend anzeigt. Aber auch hier gab es mit dem Sprung über die Signallinie ein erstes Entspannungssignal.

Solange die Unterstützung bei 25 US-Dollar erneut aufkommendem Verkaufsdruck Stand hält, sind die Chancen auf der Oberseite zu suchen. Platz hat die Aktie zunächst bis zu ihren gleitenden Durchschnitten bei rund 29,50 und 32,00 US-Dollar. Vor allem der Bereich um 32,00 US-Dollar dürfte sich als hartnäckig erweisen, da hier eine einstige Unterstützungszone liegt, die nun als Widerstand fungieren dürfte.

Bei dieser Bewertung kann die Konkurrenz nicht mithalten

So schwach die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen war, so sehr hat die Unternehmensbewertung profitiert – Keurig Dr Pepper ist jetzt so günstig bewertet wie schon seit Jahren nicht mehr. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,9 zu Buche. Das liegt um 33,8 Prozent unter dem Fünfjahresmittel von 19,5 und um 18,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt.

Zum Vergleich: Coca-Cola ist mit einem KGV von 22,4 bewertet, für PepsiCo wird das 18,4-Fache der erwarteten Gewinne fällig. Und auch bei anderen Kennziffern kann die Aktie überzeugen. Der Kurs-Buchwert liegt mit 1,4 um fast die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt, während die Dividendenrendite mit knapp 3,5 Prozent überdurchschnittlich hoch ist.

Beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) steht mit 1,66 ein konkurrenzfähiger Wert zu Buche – in der Vergleichsgruppe liegt der Wert im Mittel bei 2,7. Das bedeutet, dass Wachstum bei Keurig Dr Pepper sehr viel günstiger als beim Rest der Branche zu haben ist. Insgesamt zeigt sich damit das Bild einer strukturellen Unterbewertung.

Die Kursziele sind gesunken, aber der Optimismus ist geblieben

Während der Markt die milliardenschwere Übernahme von JDE Peet's bislang negativ bewertet hat, halten Wall-Street-Expertinnen und -Experten vor dem Hintergrund der günstigen Unternehmensbewertung an ihren zuversichtlichen Einschätzungen fest.

Von insgesamt 19 Empfehlungen raten 9 zum Kaufen und weitere 4 zum Übergewichten der Anteile. Nur einmal ist Keurig Dr Pepper zum Reduzieren genannt, während viermal eine abwartende Haltung empfohlen wird. Den fairen Wert veranschlagen die Analystinnen und Analysten auf 34,06 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs von Montagabend eine Upside von 28,9 Prozent impliziert.

Mit dem Kurs sind in den vergangenen Wochen zwar auch die Kursziele gefallen, dafür ist die Zahl von Kaufempfehlungen gestiegen. Das zeigt das hohe Vertrauen der Wall Street in den Unternehmenswert und die Werthaltigkeit der Aktie.

Keurig Dr Pepper auf einen Blick

ISIN: US49271V1008

US49271V1008 Marktkapitalisierung: 35,9 Milliarden US-Dollar

35,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 3,5 Prozent

3,5 Prozent KGVe 2026: 12,1

12,1 Short Interest: 2,1 Prozent

2,1 Prozent Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 34,06 US-Dollar

34,06 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +28,9 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Auf dem aktuellen Preisniveau bietet Keurig Dr Pepper eine konkurrenzlos günstige Bewertung. Anlegerinnen und Anleger, die auf der Suche nach einem werthaltigen Investment sind, dass Abwärtsrisiken unverdächtig ist, werden hier fündig und können angesichts der Dividendenrendite von 3,5 Prozent solide Cashflows für ihr Depot sichern.

Wer hingegen weniger an den Ausschüttungen als vielmehr am Kurspotenzial interessiert ist, der kann anstatt auf die Aktie auch auf den Call-Optionsschein JU42CR setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 26,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum April kommenden Jahres.

Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 4,2 und die Chance auf eine starke Überrendite, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis notieren, verfällt JU42CR wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Keurig Dr Pepper nachhaltig (also mindestens auf Wochenkursbasis) unter die bei 25 US-Dollar verlaufende Unterstützung fällt und mit neuen Mehrjahrestiefs ein frisches Verkaufssignal liefert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion