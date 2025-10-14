Börsen Update Europa - 14.10. - MDAX schwach -1,86 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 29.975,27 PKT und fällt um -1,86 %. Top-Werte: Deutsche Wohnen +2,23 %, HelloFresh +2,21 %, LEG Immobilien +0,69 % Flop-Werte: Gerresheimer -5,48 %, Kion Group -4,21 %, RENK Group -4,18 %

Der DAX steht bei 24.123,71 PKT und verliert bisher -1,25 %. Top-Werte: Zalando +4,36 %, E.ON +0,94 %, Vonovia +0,89 % Flop-Werte: Siemens Energy -4,86 %, Siemens -3,87 %, Rheinmetall -3,13 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.640,08 PKT und fällt um -1,23 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +0,88 %, IONOS Group +0,15 %, Qiagen +0,02 %

Flop-Werte: ATOSS Software -6,21 %, HENSOLDT -4,02 %, Jenoptik -3,92 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.518,33 PKT und fällt um -1,01 %.

Top-Werte: Enel +1,23 %, DANONE +1,06 %, Deutsche Telekom +0,88 %

Flop-Werte: Siemens Energy -4,86 %, Siemens -3,87 %, Rheinmetall -3,13 %

Der ATX steht bei 4.680,46 PKT und verliert bisher -1,32 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,73 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,66 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,50 %

Flop-Werte: Wienerberger -4,32 %, Raiffeisen Bank International -3,89 %, Lenzing -3,83 %

Der SMI steht bei 12.441,24 PKT und verliert bisher -0,44 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,59 %, Swisscom +1,45 %, Givaudan +1,21 %

Flop-Werte: ABB -1,93 %, CIE Financiere Richemont -1,52 %, Lonza Group -1,49 %

Der CAC 40 steht bei 7.860,89 PKT und verliert bisher -0,91 %.

Top-Werte: DANONE +1,06 %, Eurofins Scientific +0,52 %, ORANGE +0,41 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -5,29 %, Stellantis -4,60 %, Renault -3,37 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:52:23) bei 2.703,88 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +15,90 %, Telia Company +1,41 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,63 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,81 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,22 %, SKF (B) -2,13 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.130,00 PKT und steigt um +1,18 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,12 %, Coca-Cola HBC +0,69 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,44 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -5,77 %, Viohalco -3,22 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,11 %