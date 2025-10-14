Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.10. - MDAX schwach -1,86 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 24.123,71 PKT und verliert bisher -1,25 %.
Top-Werte: Zalando +4,36 %, E.ON +0,94 %, Vonovia +0,89 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,86 %, Siemens -3,87 %, Rheinmetall -3,13 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 29.975,27 PKT und fällt um -1,86 %.
Top-Werte: Deutsche Wohnen +2,23 %, HelloFresh +2,21 %, LEG Immobilien +0,69 %
Flop-Werte: Gerresheimer -5,48 %, Kion Group -4,21 %, RENK Group -4,18 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.640,08 PKT und fällt um -1,23 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +0,88 %, IONOS Group +0,15 %, Qiagen +0,02 %
Flop-Werte: ATOSS Software -6,21 %, HENSOLDT -4,02 %, Jenoptik -3,92 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.518,33 PKT und fällt um -1,01 %.
Top-Werte: Enel +1,23 %, DANONE +1,06 %, Deutsche Telekom +0,88 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,86 %, Siemens -3,87 %, Rheinmetall -3,13 %
Der ATX steht bei 4.680,46 PKT und verliert bisher -1,32 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,73 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,66 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,50 %
Flop-Werte: Wienerberger -4,32 %, Raiffeisen Bank International -3,89 %, Lenzing -3,83 %
Der SMI steht bei 12.441,24 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Swiss Life Holding +1,59 %, Swisscom +1,45 %, Givaudan +1,21 %
Flop-Werte: ABB -1,93 %, CIE Financiere Richemont -1,52 %, Lonza Group -1,49 %
Der CAC 40 steht bei 7.860,89 PKT und verliert bisher -0,91 %.
Top-Werte: DANONE +1,06 %, Eurofins Scientific +0,52 %, ORANGE +0,41 %
Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -5,29 %, Stellantis -4,60 %, Renault -3,37 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:52:23) bei 2.703,88 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +15,90 %, Telia Company +1,41 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,63 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,81 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,22 %, SKF (B) -2,13 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.130,00 PKT und steigt um +1,18 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,12 %, Coca-Cola HBC +0,69 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,44 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -5,77 %, Viohalco -3,22 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,11 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.