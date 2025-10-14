Rekordeinnahmen treiben Gewinn von Goldman Sachs nach oben
- Goldman Sachs erzielt 4,1 Mrd. Dollar Gewinn im Q3.
- Erträge steigen um 20% durch Wertpapierhandel.
- Aktienkurs fällt trotz Gewinnsprung um 1%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank unerwartet hoher Erträge einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman-Aktie im vorbörslichen New Yorker Handel am Dienstag zunächst um etwas über ein Prozent abwärts./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie
Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 668,8 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 201,70 Mrd..
Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 582,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 801,00USD was eine Bandbreite von -85,15 %/+21,36 % bedeutet.