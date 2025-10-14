Rekordeinnahmen treiben Gewinn von Goldman Sachs nach oben

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 668,8 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 201,70 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 582,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 801,00USD was eine Bandbreite von -85,15 %/+21,36 % bedeutet.