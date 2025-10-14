    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Besonders beachtet!

    Gerresheimer - Aktie bricht ein -5,48 % - 14.10.2025

    Am 14.10.2025 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -5,48 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Mit einer Performance von -5,48 % musste die Gerresheimer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gerresheimer Aktionäre einen Verlust von -40,66 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um -24,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,92 %. Im Jahr 2025 gab es für Gerresheimer bisher ein Minus von -59,41 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,86 % geändert.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,20 %
    1 Monat -31,92 %
    3 Monate -40,66 %
    1 Jahr -64,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene Gerresheimer Aktie, die als unterbewertet gilt, jedoch auch finanzielle Probleme und die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung thematisiert. Charttechnisch wird eine Bodenbildung vermutet, während die Aktie als einer der größten Verlierer im M-DAX gilt. Kritische Bewertungen von Analysten führen zu Verkaufsdruck, und ohne einen Unternehmensverkauf wird die Zukunft der Aktie als ungewiss angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 945,01 Mio.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 14.10. - MDAX schwach -1,86 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Gerresheimer AG: Ein weiterer Rückschlag untergräbt die Glaubwürdigkeit


    Gerresheimer hat nach schwachen Q3-Ergebnissen und einer verhaltenen Marktnachfrage, insbesondere im Bereich Kosmetik und orale Flüssigkeiten, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erneut gesenkt. Der Quartalsumsatz erreichte EUR 561 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,8 %, was zu einer Reduzierung der Prognose auf ein organisches Umsatzwachstum von -2 % bis -4 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,5 % bis 19 % (zuvor ~20 %) führte. Strukturelle Gegenwinde bestehen fort, und das angekündigte Transformationsprogramm deutet auf tiefgreifendere operative Herausforderungen hin.

    Tagesvorschau 15. Oktober: Big Tech & Big Banks: Markt blickt auf ASML, Salesforce und US-Inflationsdaten


    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    -4,93 %
    -24,93 %
    -32,72 %
    -41,49 %
    -65,24 %
    -49,00 %
    -71,02 %
    -57,18 %
    -37,77 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
