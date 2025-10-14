    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berentzen spürt Nachfrageschwäche bei Alkohol-Getränken

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage nach Alkohol sinkt, Berentzen leidet.
    • Umsatzprognose 2025 auf 169 Millionen Euro gesenkt.
    • Mio Mio Limonade wächst, Umsatzsteigerung um 8%.

    HASELÜNNE (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach alkoholischen Getränken sinkt - das bekommt der emsländische Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen zu spüren. Das Unternehmen korrigierte seine Geschäftserwartungen für das Gesamtjahr 2025 erneut nach unten: Die Unternehmensgruppe rechne inzwischen nur noch mit maximalen Umsatzerlösen von 169 Millionen Euro, teilte die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft in Haselünne mit.

    Bereits nach dem ersten Halbjahr hatte das Unternehmen die Umsatzerwartungen von bis zu 190 auf maximal 178 Millionen Euro zurückgeschraubt. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 181,9 Millionen Euro. Als Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern peilt der Getränkespezialist 8,0 bis 9,5 Millionen Euro an und behält damit die Prognose aus dem Sommer bei. Im vergangenen Jahr waren es 10,6 Millionen Euro gewesen.

    Limonadenmarke wächst

    Die für das zweite Halbjahr 2025 erwartete Erholung der Konsumstimmung sei gänzlich ausgeblieben, erklärte Vorstandschef Oliver Schwegmann. "Gerade alkoholische Getränke sind in Deutschland seit dem Nach-Corona-Aufschwung von 2022 mittlerweile im dritten Jahr in Folge von signifikanten Volumenrückgängen geprägt."

    Auch der Verkauf eines Mineralbrunnenbetriebs in Brandenburg im vergangenen Jahr habe sich auf die Umsätze in diesem Jahr ausgewirkt. Dieser Schritt sei aber strategisch wichtig gewesen, um die Rentabilität zu verbessern, sagte Schwegmann.

    Die Limonadenmarke des Konzerns, Mio Mio, legte den Angaben zufolge hingegen zu und steigerte den Umsatz um 8 Prozent. Im nächsten Jahr sollen die Mio-Mio-Getränke daher auch in Dosen angeboten werden./eks/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Berentzen spürt Nachfrageschwäche bei Alkohol-Getränken Die Nachfrage nach alkoholischen Getränken sinkt - das bekommt der emsländische Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen zu spüren. Das Unternehmen korrigierte seine Geschäftserwartungen für das Gesamtjahr 2025 erneut nach unten: Die …