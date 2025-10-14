Bessere Bau- und Sanierungsförderung kann Konjunktur anschieben (FOTO)

Berlin (ots) - Die möglichen Kosten und Wirkungen einer Verbesserung der Bau-

und Sanierungsförderung hat das Beratungsinstitut Prognos in einer aktuellen

Kurzstudie berechnet. Denn derzeit wird kaum etwas so dringend benötigt wie

neuer, bezahlbarer Wohnraum und die Sanierung veralteter Bestandsgebäude. In

beiden Bereichen herrscht seit Jahren Flaute. Daher hatte die Bundesregierung

bereits im Koalitionsvertrag zusätzliche Fördermaßnahmen angekündigt - bisher

aber nur teilweise umgesetzt. "Milliarden an inländischer Wertschöpfung,

zehntausende neue Wohneinheiten und eine erhebliche CO2-Einsparung - das kann

die Bundesregierung mit neuer und besserer Förderung erreichen. Zudem haben die

meisten Förderinstrumente sogar eine positive Bilanz für die Staatskasse", fasst

Studienleiter Nils Thamling von Prognos zusammen.



Beim Wohnungsbau können beispielsweise zinsvergünstige Nachrangkredite den

Investoren das Bauen erleichtern, da die Kreditsumme nicht als Fremd-, sondern

als Eigenkapital gewertet wird. Die Studie kommt auf rund zehn Milliarden Euro

Investitionen bei 35.000 zusätzlichen Wohneinheiten pro Jahr. Auch den von der

Ampel-Regierung gestrichenen Förderstandard "Effizienzhaus 55" kurzzeitig

wiederzubeleben, kann einen Impuls bringen: "Wir gehen davon aus, dass

kurzfristig mindestens 17.000 Wohnungen, die genehmigt, aber nicht gebaut

wurden, mit der Förderung realisiert werden können", so Thamling weiter.





Der von der Bundesregierung angedachten steuerlichen Förderung für die

Modernisierung geerbter Häuser schreibt die Studie ein Potenzial von gut drei

Milliarden Euro Sanierungsinvestitionen pro Jahr zu. Einen vergleichbaren Effekt

hätte eine Verbesserung der bestehenden steuerlichen Förderung und parallel der

Bundeszuschüsse für einzelne Sanierungsmaßnahmen auf 25 Prozent. Dabei schlagen

die Autoren vor, direkte Zuschüsse nur noch an Haushalte mit einem

Nettoeinkommen von bis zu 100.000 Euro zu zahlen. Für sehr gut verdienende

Haushalte mit bis zu 200.000 Euro Nettoeinkommen wäre dann der Steuerabzug das

Mittel der Wahl. Zudem gäbe es - wie bei der heutigen Heizungsförderung - Boni

für Haushalte mit geringem Einkommen. Die Haushaltstitel für die Zuschüsse

könnten so begrenzt werden und die Förderung bekäme eine soziale Komponente.



Auch die mit den zusätzlichen Investitionen ausgelösten Beschäftigungseffekte

sind gerade zum jetzigen Zeitpunkt wichtig. "Viele Unternehmen der Bauindustrie

kämpfen nach drei Jahren Auftragsflaute darum, Arbeitskräfte halten zu können.

Bei weiteren Entlassungen würden viele Arbeitskräfte für die Bauindustrie

verloren gehen und fehlen, wenn das Bauen und Sanieren wieder losgeht",

erläutert Thomas Drinkuth, Leiter der RTG Repräsentanz Transparente

Gebäudehülle. Das Hauptstadtbüro vertritt in Berlin die Glasindustrie, den

Fenster- und Fassadenbau, und die Sonnenschutz- und Automationsindustrie und hat

die Prognos-Studie in Auftrag gegeben. Die Prognos-Studie beziffert den

Beschäftigungseffekt allein der stärksten Fördermaßnahme auf 75.000

Arbeitsplätze.



Nach einem jahrelangen Rückgang der Bauaufträge und der Sanierungsrate ist die

Situation in der Bauindustrie alles andere als rosig. Das schlägt sich auch auf

die Konjunktur in Deutschland nieder. "Die Prognos-Studie zeigt, dass die

Bundesregierung mehrere Kickstarter für die Bau- und Sanierungskonjunktur in der

Hand hält. Jetzt werden die laufenden Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2026

zeigen, wie ernst es den politisch Verantwortlichen damit ist", betont Drinkuth.



Die Repräsentanz Transparente Gebäudehülle ist das gemeinsame Hauptstadtbüro des

Bundesverbands Flachglas, der Industrievereinigung

Rollladen-Sonnenschutz-Automation und des Verbands Fenster + Fassade zusammen

mit den Unternehmen Hunter Douglas, Roma, Somfy, Velux, Veka und Warema sowie

den Kooperationspartnern Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz und EPPA

Deutschland. Sie ist Impulsgeber und Dialogpartner für alle Politikakteure und

Stakeholder, die die bau- und energiepolitischen Rahmenbedingungen gestalten.



