Aventis Energy gibt Ernennung von Chris Fozard zum technischen Berater bekannt

14. Oktober 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, die Ernennung von Chris Fozard zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Fozard kann bei Explorationen in Kanada und auf internationaler Ebene eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen, die bereits vor seinem Abschluss in Earth Sciences an der Simon Fraser University im Jahr 2008 begann.

Chris Fozard sagte: „Ich freue mich darauf, Teil des Technical Advisory Committee von Aventis zu werden. Aventis befindet sich in einer günstigen Position, um seine Projekte Sting und Corvo in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der die Uran- und Kupfermärkte stark sind. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit meinem Know-how und meinem Engagement für Spitzenleistungen einen beträchtlichen Wert schaffen und den Erfolg der Initiativen des Unternehmens aktiv unterstützen kann.“

Herr Fozard leitet Diamantbohr- und Explorationsprojekte in abgelegenen Gebieten, einschließlich China, Liberia und Chile, sowie innerhalb von Kanada in British Columbia, Manitoba, den Nordwest-Territorien, Ontario und Yukon. Er hat bei unterschiedlichen Lagerstättenarten gearbeitet, einschließlich Carlin-artiger, epithermaler und orogener Goldlagerstätten aus dem Archaikum, Molybdän-Porphyr-Lagerstätten, magmatischer Chromkumulate sowie Massivsulfide vulkanischen Ursprungs. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er Explorationsprogramme unter allen Bedingungen und über Sprachbarrieren hinweg durchgeführt und dabei stets zeitnah Informationen und hochwertige Daten geliefert. Herr Fozard ist auf Projektmanagement spezialisiert und nutzt dabei seine geologische Erfahrung und seine Teamfähigkeiten, um Teams zu organisieren und die Zusammenarbeit mit Vertragspartnern und Kunden zu koordinieren.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns, Herrn Fozard im technischen Team von Aventis willkommen zu heißen. Chris bringt eine vielfältige Explorationserfahrung mit ein und seine Methoden sind nachweislich erfolgreich. Wir sind davon überzeugt, dass er eine enorme Bereicherung für unser Team sein wird und einen beträchtlichen Wert für unsere Projekte schaffen wird, während wir die einzelnen Assets weiterentwickeln.“