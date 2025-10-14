Nasuni ernennt Nick Burling zum Chief Product Officer, während das Unternehmen in die nächste Phase der Innovation im Bereich unstrukturierter Daten vorstößt

BOSTON, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führender Anbieter von einheitlichen Datei-Datenplattformen, gab heute die Beförderung von Nick Burling zum Chief Product Officer (CPO) bekannt. Burling, ehemals Senior Vice President of Product des Unternehmens, kam 2021 zu Nasuni und verfügt über umfassende Erfahrung im Produktmanagement und in der Strategie bei Start-ups und globalen Technologieführern wie IBM und Microsoft. In seiner neuen Funktion wird er weiterhin die Multi-Produkt-Roadmap von Nasuni gestalten und den Weg des Unternehmens zur Bereitstellung der branchenweit umfassendsten Plattform für die Verwaltung unstrukturierter Daten vorantreiben.

Die Dynamik setzt sich mit dem neuen Nasuni-Datenservice und MCP-Lösungen für KI-fähiges Datenmanagement fort

„Unter der Führung von Nick hat sich Nasuni von einem Einzelprodukt zu einer End-to-End-Plattform mit einer strategischen Vision entwickelt, um unstrukturierte Datenspeicherung im Zeitalter der KI intelligent und nutzbar zu machen", sagte Sam King, CEO von Nasuni. „Sein strategisches Denken, seine Kundenorientierung und seine unvergleichliche Energie verkörpern unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg. Ich freue mich sehr, dass er die Rolle des Chief Product Officer übernimmt, während wir in diese spannende nächste Wachstumsphase eintreten."

Zeitgleich mit diesem Meilenstein in der Unternehmensführung kündigte Nasuni auch den Nasuni Data Service (NDS) und zwei neue Model Context Protocol (MCP)-Lösungen an, die weitere Fortschritte in seiner KI-Strategie markieren. Aufbauend auf den jüngsten Lösungen File IQ Premium und Ops IQ machen diese Angebote Unternehmensdaten für anspruchsvolle Workloads und KI-Dienste verfügbar, ohne dass Duplikate, kostspielige Migrationen oder komplexe Integrationen erforderlich sind.

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unserem Führungsteam und unseren Investoren das nächste Wachstumskapitel für Nasuni zu schreiben", sagte Nick Burling, Chief Product Officer. „Unternehmen suchen mehr als nur Speicherplatz; sie brauchen eine Grundlage, die KI und datengestützte Erkenntnisse aktiv vorantreiben kann. NDS und die MCP-Lösungen sind von zentraler Bedeutung für diese Vision. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, Daten sicher und in großem Umfang zu aktivieren, und treiben eine Produkt-Roadmap voran, die darauf abzielt, unstrukturierte Daten nicht nur zu schützen, sondern wirklich intelligent zu machen."