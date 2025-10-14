Banken läuten die Earnings ein – Berichtssaison startet

JPMorgan Chase übertraf die Analystenerwartungen deutlich bei den Handels- und Investmentbanking-Gebühren im dritten Quartal.

Die US-Großbanken läuten die Earnings-Season ein. Ihre Erbebnisse sind stets ein Hinweis auf die wirtschaftliche Stärke.

Das geschäftigste Quartal für Börsengänge seit 2021 trug zu einem 16 prozentigen Anstieg der Investmentbanking-Gebühren bei JPMorgan bei. Die Markterlöse kletterten um 25 Prozent. Prognosen hatten 11 beziehungsweise 17 Prozent vorhergesagt.

"Obwohl es einige Anzeichen einer Abschwächung gibt, insbesondere beim Beschäftigungswachstum, blieb die US-Wirtschaft insgesamt widerstandsfähig", sagt CEO Jamie Dimon in einer Erklärung. "Dennoch besteht weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit, bedingt durch komplexe geopolitische Bedingungen, Zölle und Handelsunsicherheiten, erhöhte Vermögenspreise sowie das Risiko hartnäckiger Inflation."

Dieser vorsichtige Ausblick spiegelt sich in einer Rückstellung von 810 Millionen US-Dollar für potenziell notleidende Kredite wider – mehr als von Analysten erwartet.

Die Markterlöse von JPMorgan stiegen auf 8,94 Milliarden US-Dollar, die Investmentbanking-Gebühren auf 2,63 Milliarden US-Dollar.

Das Nettozinsergebnis von 24 Milliarden US-Dollar lag leicht unter den Erwartungen von 24,1 Milliarden. JPMorgan hob die Prognose für das Nettozinsergebnis für das Gesamtjahr von rund 95,5 Milliarden auf etwa 95,8 Milliarden US-Dollar an.

Goldman Sachs Group verzeichnete im dritten Quartal einen Rekordumsatz, da ein Aufschwung im Dealmaking die Investmentbanking-Einnahmen über die Erwartungen hinaus steigen ließ.

Die Bank meldete 2,66 Milliarden US-Dollar an Investmentbanking-Gebühren und übertraf damit die von Analysten erwarteten 2,18 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Insgesamt erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 15,18 Milliarden US-Dollar, die höchste Summe für ein drittes Quartal in der Unternehmensgeschichte und der drittgrößte Quartalsumsatz insgesamt.

Ein Schub an großen Fusionen und Übernahmen belebt derzeit die Deal-Aktivitäten an der Wall Street, nachdem Handelsunsicherheiten die Transaktionen zuvor gebremst hatten. Die weltweiten Dealwerte überstiegen 1 Billion US-Dollar in einem dritten Quartal nur zum zweiten Mal überhaupt.

Die Managementgebühren im Asset- und Wealth-Management-Bereich von Goldman Sachs – einem wichtigen Wachstumssegment – stiegen auf einen Rekordwert. Die verwalteten Vermögenswerte wuchsen auf 3,45 Billionen US-Dollar, und das Unternehmen kündigte am Montag den Kauf eines Venture-Capital-Investors an. Goldman Sachs will nun mit größeren Konkurrenten mithalten, indem es im Privatmarktgeschäft expandiert.

Citigroup meldete einen Anstieg des Gewinns im dritten Quartal, da alle Geschäftsbereiche Rekordumsätze erzielten.

Der Nettogewinn stieg im Berichtsquartal um 16 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie stieg um 23 Prozent auf 1,86 US-Dollar , verglichen mit dem Vorquartal.

Diese kräftigen Gewinne kamen selbst nach einem Verlust von 726 Millionen US-Dollar, der aus dem Verkauf eines 25 Prozent-Anteils an der mexikanischen Tochtergesellschaft Banamex resultierte.

Der Umsatz in Citis Bankgeschäft stieg um 31,3 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar – das stärkste Wachstum unter den fünf Geschäftsbereichen der Bank.

Die weltweiten Unternehmensdeals stiegen in den ersten neun Monaten 2025 stark an, befeuert von einem Zuwachs großer Transaktionen, die das Investmentbanking auf historische Höchststände trieben.

"Jedes Geschäftssegment erzielte Rekordumsätze im dritten Quartal, verbesserte Renditen und positive operative Hebelwirkungen", erklärt CEO Jane Fraser in einer Stellungnahme.

Citi und seine Konkurrenten profitierten im dritten Quartal von einem Aufschwung bei Unternehmensdeals, da trotz der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump Megadeals abgeschlossen wurden. Die Wettbewerber Bank of America und Morgan Stanley folgen am Mittwoch mit ihren Quartalsberichten.

