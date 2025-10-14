Kia ist der neue Star auf dem US-Automarkt: Zieht die Aktie mit?

Eric Watson, Vice President of Sales bei Kia America, betont: "Es war ein fantastischer September. Unsere Verkaufszahlen wachsen jeden Monat und liegen bisher 8,9 Prozent über dem Vorjahresniveau." Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer langjährigen Markenstrategie, die auf Innovation und Kundenzufriedenheit setzt.

Mit neuen Modellen wie dem Sorento, dem K4 und dem Telluride-SUV sowie den vollelektrischen Fahrzeugen EV6 und EV9 hat Kia im September rekordverdächtige 65.000 Fahrzeugen auf dem US-Markt verkauft. Das bedeutet einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Gesamtverkaufsvolumen für das dritte Quartal stieg um 9 Prozent und setzte einen weiteren Verkaufsrekord.

Bereits 1993 betrat Kia den US-Markt und hatte anfangs mit einem günstigen Image zu kämpfen. Doch das Unternehmen setzte auf Qualitätssicherung, wie die damals revolutionäre 10-jährige Garantie auf den Antriebsstrang.

Mit dem Kia Stinger, einem sportlichen Modell, das 2017 debütierte und mit dem BMW konkurrierte, gelang es Kia, seine Marke als ernstzunehmenden Automobilhersteller zu etablieren. Doch es war das SUV Telluride, das der Marke einen echten Popularitätsschub verlieh. Watson erklärt: "Der Telluride hat unser Image maßgeblich verändert und eine neue Kundengruppe angesprochen."

Das Modell bietet ein geräumiges Interieur und beginnt bei einem Preis von knapp 37.000 US-Dollar – ein attraktives Angebot in der heutigen Fahrzeuglandschaft. So fand der Telluride nicht nur bei Familien großen Anklang, sondern lockte auch Kunden an, die zuvor zögerlich gegenüber der Marke waren. Der Erfolg des Telluride stärkte die Marke weiter und trug dazu bei, dass immer mehr Haushalte Kia-Fahrzeuge in der Garage hatten.

Die Kia-Aktie hat sich von dem Tief im April-Crash inzwischen wieder erholt, auf Jahressicht steht dennoch nur ein mageres Plus von rund 1,5 Prozent zu Buche. Dafür bietet die Aktie aktuell ein günstiges KGV von 4 und eine Dividendenrendite von über 6 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



