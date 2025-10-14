Jugendschutz bei Instagram künftig wie bei Kinofilmen

MENLO PARK (dpa-AFX) - Instagram führt neue Jugendschutzrichtlinien ein, die sich an den Altersfreigaben der Filmindustrie orientieren. Die neue Regelung gilt zunächst in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien. In den vier Ländern sollen Jugendliche unter 18 Jahren bei Instagram künftig nur Inhalte sehen, die vergleichbar mit einem Film der US-Altersfreigabe PG-13 sind. Diese Einstellung gilt standardmäßig und kann nur mit Zustimmung der Eltern geändert werden.

PG-13 steht für "Parental Guidance" (Elterliche Anleitung) und das Alter der Kinder. Bei dieser Einstufung sind Inhalte für Kinder unter 13 Jahren möglicherweise nicht geeignet, weil etwa Drogenkonsum gezeigt und Gewalt meist realistisch dargestellt wird. Auch Nacktszenen können vorkommen, allerdings nicht in einem sexuellen Kontext.

Der Dienst aus dem Facebook-Konzern Meta will die neuen Jugendschutzrichtlinien auch in Europa und Deutschland aktivieren - vermutlich im ersten Quartal 2026. Statt der US-Altersfreigabe PG-13 soll hier die vergleichbare Regel der deutschen FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) für 12-Jährige und jünger (FSK-12) angewendet werden.

Instagram verschärft seine Inhaltsrichtlinien darüber hinaus selbst: Inhalte mit Kraftausdrücken, riskanten Stunts oder Darstellungen von Drogenutensilien sollen künftig nicht mehr empfohlen oder angezeigt werden. Teenager können zudem keine Accounts mehr folgen, die regelmäßig für die Altersgruppe unangemessene Inhalte teilen.

Mehr Rechte für Eltern



Instagram hatte zuletzt im vergangenen Dezember seine Nutzerkonten für Teenager in Deutschland und in anderen europäischen Ländern eingeführt. Damit erhalten Eltern und andere Erziehungsberechtigte automatisch mehr Kontrollmöglichkeiten über die Instagram-Aktivitäten der jungen Menschen.

Um bei Instagram ein Konto zu eröffnen, muss man mindestens 13 Jahre alt sein. Als "Teenager" bezeichnet die Plattform alle Nutzer, die 13 bis 17 Jahre alt sind. Dabei gelten für 13- bis 15-Jährige strengere Regeln als für die 16- und 17-Jährigen. Die Konten für 13- bis 15-Jährige werden automatisch auf "privat" gestellt. Damit können nur direkte Kontakte die Inhalte sehen und mit den Kindern interagieren. Anstößige Kommentare oder Nachrichten werden in der App unterdrückt.

Strenger oder lockerer



Ähnlich wie bei den Teen-Konten haben die Eltern und Erziehungsberechtigten die Möglichkeiten die Regeln strenger oder lockerer zu fassen. In dem Blog-Eintrag heißt es dazu: "Jede Familie ist anders, und für manche Eltern sind Filme mit einer Altersfreigabe ab 13 Jahren möglicherweise immer noch zu erwachsen für ihre Teenager. Aus diesem Grund führen wir eine neue, strengere Einstellung namens "Eingeschränkte Inhalte" ein, die noch mehr Inhalte aus dem Teen-Account-Erlebnis filtert." Gleichzeitig können die Eltern aber auch dafür sorgen, dass ältere Jugendliche mehr Inhalte zu Gesicht bekommen, als die PG-13-Filter es erlauben./chd/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 611,4 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 14:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,74 %. Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil.. Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +33,09 %/+55,71 % bedeutet.



