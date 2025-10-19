Zahlen von Netflix, Tesla & Intel: Die kommenden Tage werden explosiv!

Dienstag, 21. Oktober: Netflix

Trotz Kursflaute in den vergangenen Monaten ist dem Streaming-Dienstleister bislang ein phänomenales Börsenjahr mit einer Performance von rund einem Drittel gelungen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar in Plus von fast 70 Prozent zu Buche – der Abstand zum Rivalen Walt Disney scheint so groß wie lange nicht.

Möglich gemacht hat den anhaltenden Erfolg ein fortgesetztes User-Wachstum im Rahmen von Publikumsmagneten wie Squid Game oder KPop Demon Hunters. Gleichzeitig wurde die Profitabilität durch Monetarisierungsmaßnahmen wie mehr Werbeplatzierungen und das Einstellen von weniger erfolgreichen Formaten weiter verbessert.

Die Bewertung ist inzwischen jedoch äußerst ambitioniert. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,1 bewertet – das liegt um 11,1 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Auch bei anderen Kennziffern zeigen sich sowohl gegenüber der Vergleichsgruppe als auch der historischen Norm Abweichungen bis in den dreistelligen Prozentbereich. Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung hin und verlangt nach Blockbuster-Zahlen, damit es hier nicht zu einer Bewertungskorrektur kommt.

Vom Markt erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 11,51 Milliarden US-Dollar. Das entspräche gegenüber dem Stand vor einem Jahr einem Plus von 17,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 6,94 US-Dollar um 1,54 US-Dollar über dem Ergebnis aus dem Vergleichszeitraum ausfallen.

Am Optionsmarkt ist eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler optimistisch, dass Netflix die Erwartungen wird übertreffen und die Aktie profitieren können. 54,4 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte sind Call-Optionen, den 45,6 Prozent Put-Optionen gegenüberstehen. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 7,9 Prozent – ein für die Aktie durchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 22. Oktober: IBM

Die Anteile von "Big Blue" galten lange Zeit als sogenannte Value- beziehungsweise Dividendenfalle – mehr als überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen gab es für Anlegerinnen und Anleger nicht zu holen. Doch der KI- und Quantenboom hat der Aktie neues Leben eingehaucht, die sich gegenüber dem Stand vor zwei Jahren verdoppeln konnte.

Hinter dem Anstieg steckt eine Wachstumsbeschleunigung. Mit einem Umsatzplus von 7,7 Prozent lieferte IBM im vergangenen Quartal den höchsten Anstieg seit mehr als fünf Jahren. Auch der Gewinn entwickelte sich deutlich stärker als gedacht. Die Aktienkursentwicklung ist der Geschäftsentwicklung jedoch wie so häufig weit vorausgeeilt.

Zwar muss aufgrund der starken Position im KI-Infrastrukturbereich und der Expertise im Quanten-Computing von einer grundsätzlichen Neubewertung des Unternehmens ausgegangen werden. Die Abweichung beim Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt mit 24,8 (für das laufende Geschäftsjahr) allerdings 50,9 Prozent gegenüber dem Fünfjahresmittel. Das erscheint sehr hoch für einen Konzern mit einem nach wie vor nur einstelligen Umsatz- und Gewinnwachstum.

Wie Netflix steht daher auch IBM in der Pflicht, möglichst überzeugende Zahlen und einen optimistischen Ausblick zu liefern. Nach 14,97 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal wird mit einem Anstieg von 7,5 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn pro Aktie soll von 2,30 auf 2,45 US-Dollar klettern, was einem Anstieg von 6,5 Prozent entspricht.

Mit einem Put-Anteil von 55,2 Prozent hat sich eine kleine Mehrzahl der Händlerinnen und Händler gegen fallende Kurse abgesichert. Das ist angesichts einer überdurchschnittlich großen, implizierten Kursreaktion von ±7,2 Prozent und der durchwachsenen Earnings-Historie nachvollziehbar.

Mittwoch, 22. Oktober: Tesla

Wenn Netflix und IBM in der Pflicht stehen, angesichts stark gestiegener Unternehmensbewertungen Zahlen (deutlich) über den Erwartungen zu liefern, gilt das erst recht für Fahrzeughersteller Tesla, dessen hohe Bewertung schon seit langer Zeit wiederkehrender Gegenstand von Kritik ist. Erst vor wenigen Wochen hat ein Analyst der Barclays Bank die Aktie als "OG der Meme-Aktien" bezeichnet.

Trotz rückläufiger Fahrzeugverkäufe, fallender Umsätze und Gewinne sowie erneuter Verzögerungen bei Projekten wie dem Robotaxi oder dem Optimus-Roboter haben die Anteile gegenüber dem Stand vor einem Jahr rund 94 Prozent an Wert gewonnen. Dadurch hat sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf das 255,6 aufgebläht, während auch die übrigen Kennzahlen wie EV/EBITDA (104,2) oder Kurs-Cashflow-Verhältnis (113,7) je nach Perspektive unter- oder überirdisch sind. Insofern geht die Bezeichnung als Meme-Aktie in Ordnung.

Mit dem Energiespeicher-Geschäft verfügt Elon Musk aber über einen Strohalm, an den sich Investoren klammern könnten, sollte sich das Fahrzeuggeschäft wie erwartet schlecht entwickelt haben. Das könnte angesichts des rasant steigenden Energiebedarfs durch den Ausbau von KI-Rechenzentren zum Wachstumstreiber werden. Hier waren die Erlöse im vergangenen Quartal jedoch rückläufig, außerdem ist der Beitrag zum gesamten Unternehmensumsatz mit 2,8 Milliarden US-Dollar noch überschaubar.

Insgesamt erwartet werden ein Umsatz von 26,58 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 0,55 US-Dollar pro Aktie. Während bei den Erlösen sogar ein Anstieg um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet wird, ist ein Rückgang der Erträge um 23,6 Prozent zu erwarten. Vor allem das Aus für den Verkauf von Emissionszertifikaten dürfte das Ergebnis belasten.

Bei Tesla liefern sich Bullen und Bären einen harten Kampf um die Deutungshoheit über die bevorstehenden Zahlen: Call- und Put-Optionen stehen sich mit Anteilen von 48,5 und 51,5 Prozent fast auf Augenhöhe gegenüber, während die eingepreiste Bewegung mit bis zu 7,9 Prozent einen durchschnittlichen Wert darstellt. In vier der vergangenen sechs Quartal ging es für die Aktie bergauf.

Donnerstag, 23. Oktober: Intel

Eine phoenixhafte Wiederauferstehung hat die Aktie des schwer angeschlagenen Halbleiterkonzerns Intel in den vergangenen Wochen erlebt. Ausgehend von Mehrjahrestiefs bei 17,67 US-Dollar hat sich die Aktie mehr als verdoppeln können, nachdem zuerst die US-Regierung ihren Einstieg bekannt gegeben hatte und Intel anschließend einige vielbeachtete Kooperationen, darunter mit KI-Überflieger Nvidia, der 5 Milliarden US-Dollar in das Chip-Urgestein investieren wird, gelungen sind.

Doch nicht alle Expertinnen und Experten sind überzeugt davon, dass das in Abwesenheit von operativen Fortschritten bereits der Durchbruch und eine nachhaltige Erholung gewesen sein soll. So hat jüngst Frank Lee von HSBC die Aktie auf "Reduzieren" herabgestuft mit einem Kursziel von 24 US-Dollar. Das liegt unter dem Konsens für den fairen Wert von 27,60 US-Dollar, der eine Downside von rund einem Viertel impliziert.

Der Blick auf die erwartete Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal macht den unveränderten Pessimismus an der Wall Street verständlich: Inmitten des größten Halbleiter-Booms aller Zeiten wird bei Intel mit einem Umsatzrückgang von 13,28 auf 13,11 Milliarden US-Dollar gerechnet. Wenigstens beim Gewinn soll nach einem Verlust von -0,46 US-Dollar pro Aktie im vergangenen Jahr wieder eine schwarze Null stehen. Das ist angesichts des gewaltigen Schuldenberges von 44,0 Milliarden US-Dollar aber eigentlich zu wenig. Das Management um CEO Lip-Bu Tan, der zeitweise von US-Präsident Donald Trump angefeindet wurde, steht daher in der Pflicht, auch einen überzeugenden Ausblick für den Weg zurück zu nachhaltiger Profitabilität zu liefern.

Bei Intel hat sich nach der steilen Rallye in den vergangenen Wochen eine Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger für die Absicherung gegen fallende Kurse entschieden, die Put-Quote liegt bei 58,1 Prozent, denen ein Call-Anteil von 41,9 Prozent gegenüber steht. Gerechnet werden muss hier mit einer Kursbewegung um bis zu 12,1 Prozent – ein selbst für die hohe Earnings-Volatilität gewöhnte Intel-Aktie ein ungewöhnlich hoher Wert.

Freitag, 24. Oktober: Procter & Gamble

Mit defensiven Basiswerten wie Konsumgüterherstellern und Nahrungsmittelkonzernen war in diesem Jahr für Anlegerinnen und Anleger kein Blumentopf zu gewinnen. Das zeigt schon der Blick auf die Performance von Konsum-Ikone Procter & Gamble, deren Anteile gegenüber dem Stand vor einem Jahr 13,2 Prozent an Wert verloren haben.

Neben mangelndem Anlegerinteresse leiden die Papiere der Branche auch unter schwächeren Geschäften. Während die Erlöse aufgrund der schwindenden Kaufkraft der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher langsamer als noch in der Vergangenheit wachsen, belasten gestiegene Rohstoffpreise und Importzölle die Ertragsseite. Wer seine Preise in Reaktion darauf erhöht, muss befürchten, weitere Marktanteile an Eigen- und Handelsmarken zu verlieren, die auch in den Vereinigten Staaten an Bedeutung gewinnen.

Von diesen strukturellen Herausforderungen abgesehen sprechen die inzwischen moderaten Unternehmensbewertung für einen Einstieg in die Branche. Während Konzerne wie Conagra Brands und General Mills inzwischen tief im Value-Bereich notieren, ist die Bewertung von Procter & Gamble mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,5 so günstig wie lange nicht. In den vergangenen 5 Jahren handelte die Aktie mit einem KGV von 24,4 – das bedeutet einen Abschlag von 12,1 Prozent. Bei anderen Kennziffern ist die Differenz zur historischen Norm ähnlich hoch. Damit dürfte die Hürde für eine Erholung der Aktie niedrig liegen.

Vom Markt gefordert ist ein Umsatzergebnis von 22,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 2 Prozent entsprechen würde. Beim Gewinn pro Aktie wird mit 1,90 US-Dollar von einem Rückgang um 3 Cent gegenüber dem Vorjahresquartal ausgegangen.

Procter & Gamble ist für gewöhnlich eine volatilitätsarme Aktie. Das reflektiert die auf 3,4 Prozent zu schätzende Kursreaktion. Anlegerinnen und Anleger sind völlig unentschlossen und haben sich ausgeglichen positioniert: 50,9 Prozent der am Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite, 49,1 Prozent sind Put-Optionen.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher FFO statt EPS

Stand: Samstag, 18. Oktober, 17:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion