DoorDash-Aktie nach Deliveroo-Deal vor Höhenflug

Der Upgrade kommt nur wenige Tage nach Abschluss der Übernahme des britischen Lieferdienstes Deliveroo. Durch den milliardenschweren Deal dringt DoorDash in neun neue Märkte vor. Insgesamt ist DoorDash nach Abschluss der Transaktion nun in 45 Ländern aktiv und erreicht eine kombinierte Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen.

Die US-Bank JPMorgan zeigt sich erneut bullish gegenüber dem Essenslieferdienst DoorDash und stuft die Aktie mit einem "Overweight"-Rating hoch. Gleichzeitig hebt JPMorgan-Analyst Doug Anmuth das Kursziel deutlich von zuvor 175 auf 325 US-Dollar an. Ausgehend vom aktuellen Niveau traut Anmuth der Aktie damit ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent zu. Die Aktie von DoorDash ist in diesem Jahr bereits 63 Prozent gestiegen.

Globale Expansion als Wachstumsmotor

Deliveroo bringt nach Unternehmensangaben rund sieben Millionen monatlich aktive Nutzer in die DoorDash-Familie, die nun insgesamt etwa 50 Millionen Nutzer umfasst. Zudem stützt sich die Plattform inzwischen auf ein Netzwerk von mehr als 700.000 lokalen Partnergeschäften – von Restaurants bis Einzelhändlern. Die Übernahme steigert nicht nur die geografische Reichweite von DoorDash, sondern erhöht aus Sicht von JPMorgan auch das adressierbare Marktvolumen im internationalen Wettbewerb erheblich.

"Die jüngste M&A-Strategie erweitert den Total Addressable Market deutlich", schreibt Anmuth in seiner Analyse. Gleichzeitig warnt er jedoch vor aggressivem Wettbewerb in etablierten europäischen Märkten: "Mit skalierten Wettbewerbern in diesen Regionen muss DoorDash erhebliche Reinvestitionen tätigen, um Marktanteile zu gewinnen."

Effizienzoffensive und Werbegeschäft im Fokus

Langfristig erwartet JPMorgan, dass DoorDash seine bekannten Effizienzstrategien inklusive Logistik-Know-how auch auf Deliveroo überträgt. Dies dürfte Synergieeffekte freisetzen und mittelfristig Margenverbesserungen ermöglichen.

Darüber hinaus sieht Anmuth weiteres Wachstumspotenzial außerhalb des Kerngeschäfts: Die Ausweitung des Einzelhandelsangebots durch die kürzlich angekündigte Integration von 2.700 Kroger-Supermärkten in den USA solle die Plattform für neue Kundengruppen öffnen – weit über den klassischen Food-Delivery-Markt hinaus.

Ein weiterer Gewinnhebel sei das Werbegeschäft. Erreichen DoorDash und Deliveroo bis 2027 jeweils eine Werbemonetarisierung von lediglich zwei Prozent, könnte dies zusätzliche Einnahmen von rund drei Milliarden US-Dollar generieren, so der Analyst.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



