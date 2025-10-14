Argyle kündigt LIFE-Platzierung im Wert von bis zu 1.000.000 CAD an

Calgary, Alberta--(14. Oktober 2025) / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Wertpapierplatzierung plant, bei der mindestens 2.500.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens („Einheiten“) zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit zur Generierung eines Mindestbruttoerlöses von 500.000 CAD bzw. bis zu höchstens 5.000.000 Einheiten zur Generierung eines Gesamtbruttoerlöses von bis zu 1.000.000 CAD ausgegeben werden (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus der autorisierten Aktienstruktur des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,27 CAD. Als Voraussetzung für den Abschluss der Platzierung gilt außerdem, dass das Unternehmen über die Platzierung einen Mindesterlös in Höhe von 500.000 CAD erzielt.

Die im Rahmen der Platzierung auszugebenden Einheiten werden in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption, „LIFE-Ausnahmeregelung“) gemäß Abschnitt 5A.2 der Vorschrift „National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions“ zum Kauf angeboten. Die nach der LIFE-Ausnahmeregelung angebotenen Einheiten sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an keine Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

In Verbindung mit der Platzierung werden entsprechende Platzierungsunterlagen (die „Platzierungsunterlagen“) erstellt, die unter dem SEDAR+-Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.argyleresourcescorp.com veröffentlicht werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung diese Platzierungsunterlagen zu lesen.

Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung für Rechtsberatungs- und Buchhaltungsaufwendungen, Marketing und Werbung, Explorationsaktivitäten und -aufwendungen in seinen Rohstoffkonzessionen, allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie sonstige Zwecke, die in den Platzierungsunterlagen beschrieben werden. Die Platzierung wird planmäßig am bzw. um den 22. Oktober 2025 geschlossen und ist an bestimmte Bedingungen gebunden, die bei dieser Art von Transaktionen üblich sind. Dazu zählen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, wie etwa die Zustimmung der Canadian Securities Exchange.