    Atoss Software sacken ans SDax-Ende - Oddo BHF sieht Risiken

    • Atoss-Aktien fallen um 6,4% auf 105,20 Euro.
    • Studie von Oddo BHF bewertet Aktien mit "Neutral".
    • Konjunktur und Expansion belasten Kursentwicklung.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer negativ aufgenommenen Studie haben die Aktien von Atoss Software am Dienstag ihre jüngste Stabilisierung beendet. Die Papiere des Spezialisten für Personalmanagement-Software sackten bis zum frühen Nachmittag um 6,4 Prozent auf 105,20 Euro ab und waren damit das Schlusslicht im SDax . Der Nebenwerte-Index büßte 1,8 Prozent ein.

    Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hatte die Aktien von Atoss Software mit "Neutral" in die Bewertung aufgenommen und sieht nur noch ein begrenztes weiteres Aufwertungspotenzial für die Papiere des Anbieters von Software und Beratungslösungen rund um den Personaleinsatz. Vielmehr könnten der Gegenwind von der Konjunktur und Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Expansionsstrategie den Kurs unter Druck setzen./la/mis

    ATOSS Software

    -6,91 %
    -0,71 %
    +10,08 %
    -21,44 %
    -14,44 %
    +88,81 %
    +70,08 %
    +838,09 %
    +1.066,67 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 106,4 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +23,81 %/+49,52 % bedeutet.




