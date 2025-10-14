Skoda Elroq ist 'German Car of the Year' 2026 in der 'Kompaktklasse' (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Mit dem Erfolg in der 'Kompaktklasse' qualifiziert sich

der Elroq für das Finale um den Gesamtsieg



> Mehr als 80 unterschiedliche Neuheiten standen in fünf Klassen zur Wahl



> Votum von hochrangig besetzter Expertenjury mit mehr als 40 deutschen und

internationalen Top-Journalisten





> Gesamtsieger wird am 14. und 15. Oktober nach Testfahrten im direktenVergleich ermitteltEine Expertenjury mit mehr als 40 hochrangigen Journalisten hat entschieden: DerSkoda Elroq ist 'German Car of the Year' 2026 in der 'Kompaktklasse'. Damitqualifiziert sich das batterieelektrische SUV für das Finale um den Gesamtsiegam 14. und 15. Oktober.Die Auszeichnung 'German Car of the Year' wird seit acht Jahren vergeben undgehört zu den renommierten und begehrten Preisen in der Automobilindustrie. Fürden Wettbewerb qualifizieren sich alle Neuheiten, die in den letzten zwölfMonaten auf den Markt gekommen sind. Sie treten - abhängig von ihrenEigenschaften - in fünf Klassen an. Die Jury aus rund 40 deutschen undinternationalen Journalisten stimmt dann über ihren Favoriten ab. Dieses Urteilist besonders wertvoll, weil dafür fundierte Erfahrung aus Präsentationen,Testfahrten und Vergleichstests einfließen. Die Fahrzeuge mit den meistenStimmen gewinnen in ihrer jeweiligen Klasse. Aus diesen Votings ging der SkodaElroq als 'German Car of the Year' 2026 in der 'Kompaktklasse' hervor. Dabeisetzte er sich gegen 27 Wettbewerber und damit im größten Starterfeld durch.Die fünf Klassensieger treten nun im Finale am 14. und 15. Oktober direktgegeneinander an und werden von einer Expertenjury vor Ort im direkten Vergleichbeurteilt. Das Fahrzeug mit den meisten Stimmen wird dort klassenübergreifendzum 'German Car of the Year' 2026 gewählt. Der Gesamtsieger wird am 17. Novemberbekannt gegeben.Der Skoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit inDeutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Er trägt dazu bei, dass Skoda beiden batterieelektrischen Fahrzeugen nach den ersten neun Monaten des Jahres aufRang zwei der Zulassungsstatistik liegt, vor allen Premiumanbietern und vorallen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedeneLeistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, modernerSicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen fürdas kompakte E-SUV.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6137437OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH