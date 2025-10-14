    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Skoda Elroq ist 'German Car of the Year' 2026 in der 'Kompaktklasse' (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Mit dem Erfolg in der 'Kompaktklasse' qualifiziert sich
    der Elroq für das Finale um den Gesamtsieg

    > Mehr als 80 unterschiedliche Neuheiten standen in fünf Klassen zur Wahl

    > Votum von hochrangig besetzter Expertenjury mit mehr als 40 deutschen und
    internationalen Top-Journalisten

    > Gesamtsieger wird am 14. und 15. Oktober nach Testfahrten im direkten
    Vergleich ermittelt

    Eine Expertenjury mit mehr als 40 hochrangigen Journalisten hat entschieden: Der
    Skoda Elroq ist 'German Car of the Year' 2026 in der 'Kompaktklasse'. Damit
    qualifiziert sich das batterieelektrische SUV für das Finale um den Gesamtsieg
    am 14. und 15. Oktober.

    Die Auszeichnung 'German Car of the Year' wird seit acht Jahren vergeben und
    gehört zu den renommierten und begehrten Preisen in der Automobilindustrie. Für
    den Wettbewerb qualifizieren sich alle Neuheiten, die in den letzten zwölf
    Monaten auf den Markt gekommen sind. Sie treten - abhängig von ihren
    Eigenschaften - in fünf Klassen an. Die Jury aus rund 40 deutschen und
    internationalen Journalisten stimmt dann über ihren Favoriten ab. Dieses Urteil
    ist besonders wertvoll, weil dafür fundierte Erfahrung aus Präsentationen,
    Testfahrten und Vergleichstests einfließen. Die Fahrzeuge mit den meisten
    Stimmen gewinnen in ihrer jeweiligen Klasse. Aus diesen Votings ging der Skoda
    Elroq als 'German Car of the Year' 2026 in der 'Kompaktklasse' hervor. Dabei
    setzte er sich gegen 27 Wettbewerber und damit im größten Starterfeld durch.

    Die fünf Klassensieger treten nun im Finale am 14. und 15. Oktober direkt
    gegeneinander an und werden von einer Expertenjury vor Ort im direkten Vergleich
    beurteilt. Das Fahrzeug mit den meisten Stimmen wird dort klassenübergreifend
    zum 'German Car of the Year' 2026 gewählt. Der Gesamtsieger wird am 17. November
    bekannt gegeben.

    Der Skoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit in
    Deutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Er trägt dazu bei, dass Skoda bei
    den batterieelektrischen Fahrzeugen nach den ersten neun Monaten des Jahres auf
    Rang zwei der Zulassungsstatistik liegt, vor allen Premiumanbietern und vor
    allen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedene
    Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, moderner
    Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen für
    das kompakte E-SUV.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6137437
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


