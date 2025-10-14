Mega-Rallye: 114 % Kursanstieg! Diese Bergbau-Aktie explodiert

Dieser Kursanstieg kommt nicht von ungefähr: Endeavour Mining , einer der größten Goldproduzenten, hat in jüngster Zeit von einem kräftigen Aufwärtstrend im Goldpreis profitiert. Analysten erwarten, dass die Unternehmensgewinne weiter steigen, da das Unternehmen seine Betriebe in Westafrika, insbesondere in Burkina Faso, der Elfenbeinküste und Senegal, weiterhin optimiert.

Am Montag erreichte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch von 3.314 Pence (44,21 US-Dollar), die Aktie stieg um 11,27 Prozent, was das hohe Potential des Unternehmens unterstreicht. Das Handelsvolumen betrug mehr als 3,6 Millionen Aktien und der Schlusskurs lag bei 3.288,41 Pence (43,87 US-Dollar).

Dank der steigenden Edelmetallpreise haben sich zudem die Margen für Endeavour Mining erhöht. Der Wert der Aktie ist seit Jahresbeginn um 114 Prozent gestiegen.

Mehrere Investmentbanken haben ihre Einschätzungen kürzlich angepasst, um die positive Kursentwicklung widerzuspiegeln. So erhöhte Berenberg sein Kursziel für Endeavour Mining von 3.200 Pence (42,46 US-Dollar) auf 4.300 Pence (57,06 US-Dollar) und bestätigte das "Buy"-Rating.

Auch die Royal Bank of Canada bleibt bei ihrer positiven Einschätzung und sieht das Kursziel bei 3.000 Pence (39,81 US-Dollar). Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 3.650 Pence (48,44 US-Dollar), was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Die aktuelle Performance von Endeavour Mining steht im Einklang mit dem allgemeinen Aufschwung im Goldbergbau-Sektor, der von steigenden Edelmetallpreisen und einer zunehmenden Nachfrage nach sicheren Anlagen in unsicheren Zeiten profitiert.

Viele Analysten sind der Meinung, dass sich der Goldpreis weiterhin gut entwickeln könnte, was den Bergbauunternehmen zugutekommt. Endeavour Mining ist hier besonders gut positioniert, um von der Marktstärke zu profitieren.

Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Monaten nicht nur starke Kursgewinne, sondern konnte auch das Vertrauen der Anleger durch solide operative Ergebnisse und positive Gewinnprognosen für 2026 weiter stärken.

Investoren setzen auf die operativen Stärken von Endeavour Mining und die starke Marktnachfrage nach Gold. Zudem hat das Unternehmen eine attraktive Dividendenpolitik und bietet Anlegern neben Kursgewinnen auch regelmäßige Ausschüttungen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 7,92 Milliarden Pfund ist Endeavour Mining eine der größten und am besten positionierten Goldminenaktien.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Endeavour Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 40,00EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.