„SAL" und „SPL" unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Verbesserung der Luftpostabwicklung im Königreich Saudi-Arabien

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird SAL die vollständige Aufsicht über die Postbearbeitung übernehmen – vom Eingang der Sendungen über die Vorbereitung spezieller Postbearbeitungseinheiten bis hin zur Gewährleistung der Sicherheit der Sendungen während ihres Transports zwischen Lagerhäusern, Posteinrichtungen und Flugzeugen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Effizienz des Expressdienstes zu steigern und eine stärkere Integration zwischen dem Post- und dem Logistiksektor im Königreich zu erreichen.

RIAD, Saudi-Arabien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In Anwesenheit von Anef bin Ahmad Abanomai, President der Saudi Post | SPL, und Omar Hariri, CEO von SAL Logistics Services, wurde eine strategische Vereinbarung zwischen SAL Logistics Services und Saudi Post | SPL unterzeichnet, um die Bearbeitung und Beförderung von Postsendungen in verschiedenen Regionen des Königreichs zu verbessern. Die Vereinbarung wurde von Mohammed Nahhas, CEO des Ground Handling Sector von SAL, und Khalid Ibrahim Al-Mohammed, Vice President of Processing and Outlets bei SPL, unterzeichnet.

Mohammed Nahhas, President des Ground Handling Sector von SAL, erklärte bei dieser Gelegenheit:

„Wir sind stolz auf diese Partnerschaft mit der saudischen Post, die darauf abzielt, die Integration zwischen Logistik- und Postnetzen im Königreich zu verstärken, und zwar im Einklang mit unseren gemeinsamen Zielen im Dienste der nationalen Wirtschaft. Durch die Nutzung des Know-hows von SAL in den Bereichen Bodenabfertigung und Frachtmanagement werden wir eine schnellere, sicherere und zuverlässigere Abwicklung von Postsendungen gewährleisten."

Khalid Al Mohammed, Vice President of Processing and Outlets bei SPL, erklärte, dass die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit SAL das Engagement von SPL als nationalem Betreiber und Logistik- und Geodatenanbieter bei der Entwicklung des Post- und Logistik-Ökosystems im Königreich und der Verbesserung seiner Integration mit strategischen Partnern bekräftigt.

Er fügte hinzu, dass das ausgedehnte Postnetz der SPL, das sich über alle Regionen des Königreichs erstreckt, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Postbearbeitung anwenden und die Verteilungsvorgänge beschleunigen wird. Dies wird den wachsenden E-Commerce-Sektor unterstützen und die Position der SPL als wichtiger Akteur in der nationalen Logistiklandschaft stärken.

Die Vereinbarung stellt eine bedeutende strategische Partnerschaft zwischen zwei führenden nationalen Unternehmen dar, die gemeinsam an der Entwicklung innovativer Logistiklösungen arbeiten, die globalen Standards entsprechen. Sie unterstreicht die führende Rolle des Königreichs bei der Einführung bewährter Verfahren, der Verbesserung der Servicequalität und der betrieblichen Effizienz sowie der Festigung seiner Position als führende globale Logistikdrehscheibe im Einklang mit der Saudi Vision 2030.

