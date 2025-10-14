    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    DZ BANK stuft Kion auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion vor Quartalszahlen von 47 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate dürfte eine anhaltend positive operative Dynamik des Gabelstapler-Herstellers signalisieren, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach oben./rob/edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 53,90EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Alexander Hauenstein
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


