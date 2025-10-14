RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte einen Vorsteuergewinn von 986 Millionen Euro ausweisen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie nahm nur kleinere Änderungen an ihren Prognosen vor und erhöhte dabei die Schätzungen für den Zinsüberschuss der kommenden Jahre./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 30,69EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 14:51 Uhr) gehandelt.



