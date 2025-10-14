    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,58 % - 14.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -4,58 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) insgesamt ein Minus von -27,00 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -12,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -15,54 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,21 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,57 %
    1 Monat -5,15 %
    3 Monate -27,00 %
    1 Jahr +39,20 %

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 267 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,70 Mrd.EUR wert.

    Verluste - US-Banken eröffnen Berichtssaison


    Mit teils kräftigen Verlusten dürften die US-Börsen am Dienstag in den Handel starten. Der Erholungsversuch zum Wochenstart, der auf den Rückschlag am Freitag folgte, ist vorerst beendet. Im Fokus steht erneut der Handelsstreit zwischen den USA und …

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -5,02 %
    -13,43 %
    -5,85 %
    -31,08 %
    +32,14 %
    +1.054,78 %
    +1.783,69 %
    +859,26 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



