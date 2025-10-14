Wirtschaft
Kartellamt erlaubt Übernahme von Curevac durch Biontech
Foto: Biontech (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme von bis zu 100 Prozent der Anteile von Curevac durch den Konkurrenten Biontech freigegeben. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.
"Die Forschungspipelines von Biontech und Curevac für Arzneimittel weisen keine erheblichen Überschneidungen auf", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Soweit Überschneidungen im Hinblick auf die mRNA-Technologie als solche bestehen, habe man angesichts umfassender Forschungsaktivitäten großer und weltweit tätiger Wettbewerber in diesem Bereich ebenfalls keine Bedenken. "Eine Beschränkung des Innovationswettbewerbs durch die Fusion ist nicht zu erwarten."
Der Zusammenschluss wurde vom Bundeskartellamt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung zur Transaktionswertschwelle geprüft. Diese erlaubt die wettbewerbliche Prüfung von Zusammenschlüssen, bei denen zu einem Kaufpreis von mehr als 400 Millionen Euro Unternehmen oder Vermögensgegenstände erworben werden, die jedoch noch geringe oder keine Umsätze erzielen.
Beide Unternehmen sind aufgrund ihrer Erforschung von Covid-19-Impfstoffen auf mRNA-Basis in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Der beabsichtigte Erwerb soll durch einen Aktientausch erfolgen.
wekru60 schrieb 25.06.25, 11:43
Für all jene, die das Interview nicht sehen wollen: Kernaussage von Hoerr 2x "die Pipline ist leer bei Curevac" und die Mitarbeiter wissen nicht, wie es weiter geht. Also mal abgesehen von den Hoffnungen, die mit den Patentklagen verbunden sind, gibt es bei Curevac aktuell nichts, was auf Sicht Geld bringen könnte.mitdiskutieren »
Die alten Patente und die qualifizierten Mitarbeiter sind der Wert auf der Resterampe, den Biontech einsammelt. Eine richtige und kluge Entscheidung für alle Beteiligten.
solarking schrieb 24.06.25, 20:34
SWR-Aktuell-Sendung von heute 19:30 Uhr. Ab Minute 10:32 ausführlicher Bericht über Curevac und Gründer Ingmar Hoerr im Studio im Interview. Auch er ist für die Übernahme.mitdiskutieren »
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttem…
volvo1952 schrieb 14.06.25, 17:23
Ich wundere mich,daß einige User das Angebot von Biontech als Festpreismitdiskutieren »
ansehen.Ich warte entspannt ab.
Ich denke das Biontech sehr wohl nachlegen wird.Hier sollen hauptsächlich zwei
Dinge abgewickelt werden. Die Patente und ein sehr riskanter Rechtsstreit.
Dieser könnte ,bei Verlauf pro Curevac alleine das jetzige Gebot übersteigen.
Außerdem sind 80% der Aktien so einfach nicht zu akquirieren. Ich denke da an die
großen angelsächsischen Fonds.
Ein Teilprozess ist am Landgericht Düsseldorf für den 1. Juli 2025 angesetzt.
Weniger als das bekannte Gebot kanns nicht werden.
Ausnahmsweise ist in diesem Fall Entspannung angesagt. Wenn Hopp und die BRD
jetzt schon zustimmen ok deren Sache .Glücklicherweise besitzen sie keine 80% der
Aktien.
