    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Univar Solutions apre la Cucina laboratorio di sviluppo presso il Solution Center di Essen per dare impulso all'innovazione (FOTO)

    DOWNERS GROVE, IL. (ots) - La nuova cucina laboratorio alimentare darà priorità
    all'innovazione di prodotto e alla crescita, proponendo a clienti e fornitori in
    Europa soluzioni gastronomiche d'avanguardia

    Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Società"), fornitore leader
    globale di soluzioni per utilizzatori di ingredienti speciali e sostanze
    chimiche, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sua cucina laboratorio
    Foodology by Univar Solutions presso il Solution Center della Società a Essen,
    in Germania. Il nuovo spazio gastronomico e il laboratorio di sviluppo di
    ricette, concepiti per promuovere l'innovazione nel settore degli alimenti e
    delle bevande fanno parte della più vasta rete dei Solution Center globali, che
    forniscono supporto tecnico, attività di ricerca e sviluppo (R&D), esecuzione di
    test sui prodotti e competenza su ingredienti speciali in una varietà di settori
    industriali. L'inaugurazione della cucina laboratorio sottolinea l'impegno della
    Società nei confronti della tecnologia alimentare e dell'innovazione nella
    gastronomia, dando concretamente forma al futuro in campo alimentare, grazie a
    ingredienti di alta qualità per ogni occasione conviviale.

    "Con il suo supporto a produttori di alimenti e bevande di ogni dimensione, la
    nostra nuova cucina laboratorio di test è uno spazio in cui si confluiscono
    interagendo le scienze, la creatività e la competenza industriale" ha affermato
    Rob Whitney, vice presidente per il marketing e l'innovazione in Univar
    Solutions. "Con la guida di un team di esperti tecnici nel campo degli alimenti
    e delle bevande, lavoriamo a fianco dei nostri clienti per sviluppare soluzioni
    di ingredienti che risultino funzionali e capaci di soddisfare le esigenze dei
    consumatori di oggi. Qualunque sia il vostro obiettivo in materia di
    formulazione (realizzare squisiti prodotti alimentari vegetali o clean label ,
    sviluppare la vostra prossima bevanda funzionale, arricchire ricette con fibre o
    proteine, oppure mirare a ridurre zuccheri o grassi), oltrepasseremo i limiti
    della ricerca e dello sviluppo alimentare, progetto per progetto".

    L'ubicazione centrale della Germania ne fa una base cardine molto favorevole in
    termini di logistica e distribuzione in ogni parte d'Europa, rappresentando
    l'ideale per le imprese alimentari che intendono espandersi. Grazie alla
    possibilità di servirsi di rete di distribuzione globale, alle profondissime
    conoscenze del mercato e a una solida rete di rapporti con i fornitori,
    Foodology by Univar Solutions consente ai produttori di alimenti e bevande i
    mezzi per accelerare la loro crescita. Con una superficie di oltre 120 mq (1292
    piedi quadrati), la cucina laboratorio alimentare comprende un forno
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Univar Solutions apre la Cucina laboratorio di sviluppo presso il Solution Center di Essen per dare impulso all'innovazione (FOTO) La nuova cucina laboratorio alimentare darà priorità all'innovazione di prodotto e alla crescita, proponendo a clienti e fornitori in Europa soluzioni gastronomiche d'avanguardia Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Società"), …