Univar Solutions apre la Cucina laboratorio di sviluppo presso il Solution Center di Essen per dare impulso all'innovazione (FOTO)

DOWNERS GROVE, IL. (ots) - La nuova cucina laboratorio alimentare darà priorità

all'innovazione di prodotto e alla crescita, proponendo a clienti e fornitori in

Europa soluzioni gastronomiche d'avanguardia



Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Società"), fornitore leader

globale di soluzioni per utilizzatori di ingredienti speciali e sostanze

chimiche, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sua cucina laboratorio

Foodology by Univar Solutions presso il Solution Center della Società a Essen,

in Germania. Il nuovo spazio gastronomico e il laboratorio di sviluppo di

ricette, concepiti per promuovere l'innovazione nel settore degli alimenti e

delle bevande fanno parte della più vasta rete dei Solution Center globali, che

forniscono supporto tecnico, attività di ricerca e sviluppo (R&D), esecuzione di

test sui prodotti e competenza su ingredienti speciali in una varietà di settori

industriali. L'inaugurazione della cucina laboratorio sottolinea l'impegno della

Società nei confronti della tecnologia alimentare e dell'innovazione nella

gastronomia, dando concretamente forma al futuro in campo alimentare, grazie a

ingredienti di alta qualità per ogni occasione conviviale.







nostra nuova cucina laboratorio di test è uno spazio in cui si confluiscono

interagendo le scienze, la creatività e la competenza industriale" ha affermato

Rob Whitney, vice presidente per il marketing e l'innovazione in Univar

Solutions. "Con la guida di un team di esperti tecnici nel campo degli alimenti

e delle bevande, lavoriamo a fianco dei nostri clienti per sviluppare soluzioni

di ingredienti che risultino funzionali e capaci di soddisfare le esigenze dei

consumatori di oggi. Qualunque sia il vostro obiettivo in materia di

formulazione (realizzare squisiti prodotti alimentari vegetali o clean label ,

sviluppare la vostra prossima bevanda funzionale, arricchire ricette con fibre o

proteine, oppure mirare a ridurre zuccheri o grassi), oltrepasseremo i limiti

della ricerca e dello sviluppo alimentare, progetto per progetto".



L'ubicazione centrale della Germania ne fa una base cardine molto favorevole in

termini di logistica e distribuzione in ogni parte d'Europa, rappresentando

l'ideale per le imprese alimentari che intendono espandersi. Grazie alla

possibilità di servirsi di rete di distribuzione globale, alle profondissime

conoscenze del mercato e a una solida rete di rapporti con i fornitori,

Foodology by Univar Solutions consente ai produttori di alimenti e bevande i

mezzi per accelerare la loro crescita. Con una superficie di oltre 120 mq (1292

piedi quadrati), la cucina laboratorio alimentare comprende un forno Seite 1 von 3 Seite 2 ►





"Con il suo supporto a produttori di alimenti e bevande di ogni dimensione, lanostra nuova cucina laboratorio di test è uno spazio in cui si confluisconointeragendo le scienze, la creatività e la competenza industriale" ha affermatoRob Whitney, vice presidente per il marketing e l'innovazione in UnivarSolutions. "Con la guida di un team di esperti tecnici nel campo degli alimentie delle bevande, lavoriamo a fianco dei nostri clienti per sviluppare soluzionidi ingredienti che risultino funzionali e capaci di soddisfare le esigenze deiconsumatori di oggi. Qualunque sia il vostro obiettivo in materia diformulazione (realizzare squisiti prodotti alimentari vegetali o clean label ,sviluppare la vostra prossima bevanda funzionale, arricchire ricette con fibre oproteine, oppure mirare a ridurre zuccheri o grassi), oltrepasseremo i limitidella ricerca e dello sviluppo alimentare, progetto per progetto".L'ubicazione centrale della Germania ne fa una base cardine molto favorevole intermini di logistica e distribuzione in ogni parte d'Europa, rappresentandol'ideale per le imprese alimentari che intendono espandersi. Grazie allapossibilità di servirsi di rete di distribuzione globale, alle profondissimeconoscenze del mercato e a una solida rete di rapporti con i fornitori,Foodology by Univar Solutions consente ai produttori di alimenti e bevande imezzi per accelerare la loro crescita. Con una superficie di oltre 120 mq (1292piedi quadrati), la cucina laboratorio alimentare comprende un forno