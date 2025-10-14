Univar Solutions apre la Cucina laboratorio di sviluppo presso il Solution Center di Essen per dare impulso all'innovazione (FOTO)
DOWNERS GROVE, IL. (ots) - La nuova cucina laboratorio alimentare darà priorità
all'innovazione di prodotto e alla crescita, proponendo a clienti e fornitori in
Europa soluzioni gastronomiche d'avanguardia
Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Società"), fornitore leader
globale di soluzioni per utilizzatori di ingredienti speciali e sostanze
chimiche, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sua cucina laboratorio
Foodology by Univar Solutions presso il Solution Center della Società a Essen,
in Germania. Il nuovo spazio gastronomico e il laboratorio di sviluppo di
ricette, concepiti per promuovere l'innovazione nel settore degli alimenti e
delle bevande fanno parte della più vasta rete dei Solution Center globali, che
forniscono supporto tecnico, attività di ricerca e sviluppo (R&D), esecuzione di
test sui prodotti e competenza su ingredienti speciali in una varietà di settori
industriali. L'inaugurazione della cucina laboratorio sottolinea l'impegno della
Società nei confronti della tecnologia alimentare e dell'innovazione nella
gastronomia, dando concretamente forma al futuro in campo alimentare, grazie a
ingredienti di alta qualità per ogni occasione conviviale.
"Con il suo supporto a produttori di alimenti e bevande di ogni dimensione, la
nostra nuova cucina laboratorio di test è uno spazio in cui si confluiscono
interagendo le scienze, la creatività e la competenza industriale" ha affermato
Rob Whitney, vice presidente per il marketing e l'innovazione in Univar
Solutions. "Con la guida di un team di esperti tecnici nel campo degli alimenti
e delle bevande, lavoriamo a fianco dei nostri clienti per sviluppare soluzioni
di ingredienti che risultino funzionali e capaci di soddisfare le esigenze dei
consumatori di oggi. Qualunque sia il vostro obiettivo in materia di
formulazione (realizzare squisiti prodotti alimentari vegetali o clean label ,
sviluppare la vostra prossima bevanda funzionale, arricchire ricette con fibre o
proteine, oppure mirare a ridurre zuccheri o grassi), oltrepasseremo i limiti
della ricerca e dello sviluppo alimentare, progetto per progetto".
L'ubicazione centrale della Germania ne fa una base cardine molto favorevole in
termini di logistica e distribuzione in ogni parte d'Europa, rappresentando
l'ideale per le imprese alimentari che intendono espandersi. Grazie alla
possibilità di servirsi di rete di distribuzione globale, alle profondissime
conoscenze del mercato e a una solida rete di rapporti con i fornitori,
Foodology by Univar Solutions consente ai produttori di alimenti e bevande i
mezzi per accelerare la loro crescita. Con una superficie di oltre 120 mq (1292
piedi quadrati), la cucina laboratorio alimentare comprende un forno
