Univar Solutions inaugure une cuisine dédiée à l'innovation alimentaire au sein de son Centre de solutions d'Essen (FOTO)

DOWNERS GROVE, ILLINOIS (ots) - La nouvelle cuisine mettra l'accent sur

l'innovation produit et la croissance, en proposant des solutions culinaires

novatrices aux clients et fournisseurs en Europe



Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" ou "la Société"), fournisseur mondial

de premier plan de solutions destinées aux utilisateurs d'ingrédients et de

produits chimiques spécialisés, a aujourd'hui annoncé l'inauguration de sa

cuisine Foodology by Univar Solutions au sein de son Centre de solutions

d'Essen, en Allemagne. Conçu pour encourager l'innovation dans le secteur de

l'alimentation et des boissons, ce nouvel espace culinaire et laboratoire de

développement de recettes s'inscrit dans un réseau mondial plus large de

Solution Centers proposant des activités de recherche et développement (R&D), un

appui technique, des essais produits ainsi qu'une expertise en ingrédients

spécialisés pour différents secteurs. L'ouverture de cette cuisine témoigne de

l'engagement d'Univar Solutions en faveur de la technologie alimentaire et de

l'innovation culinaire, avec la volonté de contribuer à façonner l'avenir de

l'alimentation grâce à des ingrédients de qualité, adaptés à toutes les

occasions.







toutes tailles, notre nouvelle cuisine d'essai est un espace où se rencontrent

science, créativité et expertise sectorielle", déclare Rob Whitney,

vice-président du marketing et de l'innovation chez Univar Solutions. "Emmenés

par une équipe d'experts techniques en alimentation et en boissons, nous

collaborons avec nos clients pour développer des solutions d'ingrédients

pratiques et adaptées aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Que vos

objectifs soient de créer des produits végétaux savoureux ou à étiquetage

transparent, de développer votre prochaine boisson fonctionnelle, d'enrichir vos

recettes en fibres ou en protéines, ou encore de réduire leur teneur en sucre ou

en matières grasses, nous repoussons les limites de la R&D alimentaire - projet

après projet."



La position centrale de l'Allemagne en fait un point névralgique pour la

logistique et la distribution à travers l'Europe, ce qui est particulièrement

propice à la croissance des entreprises alimentaires. Grâce à son accès à un

réseau de distribution mondial, à une connaissance approfondie du marché et à

des relations solides avec les fournisseurs, Foodology by Univar Solutions

permet aux fabricants de produits alimentaires et de boissons d'accélérer leur





