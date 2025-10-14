Univar Solutions inaugure une cuisine dédiée à l'innovation alimentaire au sein de son Centre de solutions d'Essen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    DOWNERS GROVE, ILLINOIS (ots) - La nouvelle cuisine mettra l'accent sur
    l'innovation produit et la croissance, en proposant des solutions culinaires
    novatrices aux clients et fournisseurs en Europe

    Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" ou "la Société"), fournisseur mondial
    de premier plan de solutions destinées aux utilisateurs d'ingrédients et de
    produits chimiques spécialisés, a aujourd'hui annoncé l'inauguration de sa
    cuisine Foodology by Univar Solutions au sein de son Centre de solutions
    d'Essen, en Allemagne. Conçu pour encourager l'innovation dans le secteur de
    l'alimentation et des boissons, ce nouvel espace culinaire et laboratoire de
    développement de recettes s'inscrit dans un réseau mondial plus large de
    Solution Centers proposant des activités de recherche et développement (R&D), un
    appui technique, des essais produits ainsi qu'une expertise en ingrédients
    spécialisés pour différents secteurs. L'ouverture de cette cuisine témoigne de
    l'engagement d'Univar Solutions en faveur de la technologie alimentaire et de
    l'innovation culinaire, avec la volonté de contribuer à façonner l'avenir de
    l'alimentation grâce à des ingrédients de qualité, adaptés à toutes les
    occasions.

    "En accompagnant les fabricants de produits alimentaires et de boissons de
    toutes tailles, notre nouvelle cuisine d'essai est un espace où se rencontrent
    science, créativité et expertise sectorielle", déclare Rob Whitney,
    vice-président du marketing et de l'innovation chez Univar Solutions. "Emmenés
    par une équipe d'experts techniques en alimentation et en boissons, nous
    collaborons avec nos clients pour développer des solutions d'ingrédients
    pratiques et adaptées aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Que vos
    objectifs soient de créer des produits végétaux savoureux ou à étiquetage
    transparent, de développer votre prochaine boisson fonctionnelle, d'enrichir vos
    recettes en fibres ou en protéines, ou encore de réduire leur teneur en sucre ou
    en matières grasses, nous repoussons les limites de la R&D alimentaire - projet
    après projet."

    La position centrale de l'Allemagne en fait un point névralgique pour la
    logistique et la distribution à travers l'Europe, ce qui est particulièrement
    propice à la croissance des entreprises alimentaires. Grâce à son accès à un
    réseau de distribution mondial, à une connaissance approfondie du marché et à
    des relations solides avec les fournisseurs, Foodology by Univar Solutions
    permet aux fabricants de produits alimentaires et de boissons d'accélérer leur
