    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Univar Solutions eröffnet im Solution Center in Essen ein Innovationszentrum für Lebensmittel und Getränke (FOTO)

    Downers Grove, Illinois (ots) - Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder
    "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Spezialinhaltsstoffen
    und Chemikalien, hat heute die Eröffnung seiner "Foodology by Univar
    Solutions"-Küche im firmeneigenen Solution Center in Essen, Deutschland, bekannt
    gegeben. Dieses neue Labor dient als Standort für kulinarische Experimente und
    die Entwicklung von Rezepturen, um Innovationen im Bereich Lebensmittel und
    Getränke zu fördern. Es ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Solution
    Centern, die verschiedene Branchen mit technischer Unterstützung, Forschung &
    Entwicklung (F&E), Produkttests und Expertenwissen für Spezialinhaltsstoffe
    versorgen. Mit der Eröffnung dieser Entwicklungsküche bekräftigt das Unternehmen
    sein Engagement für Lebensmitteltechnologie und kulinarische Innovationen, um
    die Zukunft der Ernährung mit hochwertigen Inhaltsstoffen positiv zu gestalten.

    "Unsere neue Testküche unterstützt Lebensmittel- und Getränkehersteller jeder
    Größe. Sie ist ein Ort, an dem Wissenschaft, Kreativität und Branchenwissen
    zusammenkommen", erklärt Rob Whitney, Vice President of Marketing and Innovation
    bei Univar Solutions. "Unter der Leitung eines Teams von Lebensmittel- und
    Getränketechnikern arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um praktikable
    Inhaltsstofflösungen zu entwickeln, die ihre aktuellen Bedürfnisse erfüllen. Ob
    es um die Entwicklung schmackhafter pflanzlicher oder Clean-Label-Produkte, die
    Kreation des nächsten funktionellen Getränks, die Anreicherung von Rezepturen
    mit Ballaststoffen oder Proteinen oder die Reduzierung von Zucker oder Fett geht
    - mit jedem Projekt verschieben wir die Grenzen der Lebensmittelforschung und
    -entwicklung."

    Aufgrund seiner zentralen Lage ist Deutschland ein nützlicher Drehpunkt für die
    Logistik und den Vertrieb in Europa und somit ideal für die Skalierung des
    Lebensmittelgeschäfts. Durch den Zugang zum globalen Vertriebsnetz, umfassendes
    Marktverständnis und enge Lieferantenbeziehungen unterstützt Foodology by Univar
    Solutions Lebensmittel- und Getränkehersteller dabei, ihr Wachstum zu
    beschleunigen. Die über 120 Quadratmeter große Küche umfasst ein voll
    ausgestattetes Backlabor, einen Showroom, einen Workshop-Bereich und ein
    spezielles F&E-Labor für die Rezepturentwicklung von Backwaren, Milchprodukten,
    Fertiggerichten, Süßwaren, pflanzlichen Proteinen, Fleischerzeugnissen und
    vielem mehr.

    "Wir freuen uns sehr, diese neue Entwicklungsküche in unserem Solution Center in
    Essen eröffnen zu können, um die wachsende Lebensmittel- und Getränkebranche
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Univar Solutions eröffnet im Solution Center in Essen ein Innovationszentrum für Lebensmittel und Getränke (FOTO) Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, hat heute die Eröffnung seiner "Foodology by Univar Solutions"-Küche im firmeneigenen Solution Center in …