Univar Solutions eröffnet im Solution Center in Essen ein Innovationszentrum für Lebensmittel und Getränke (FOTO)
Downers Grove, Illinois (ots) - Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder
"das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Spezialinhaltsstoffen
und Chemikalien, hat heute die Eröffnung seiner "Foodology by Univar
Solutions"-Küche im firmeneigenen Solution Center in Essen, Deutschland, bekannt
gegeben. Dieses neue Labor dient als Standort für kulinarische Experimente und
die Entwicklung von Rezepturen, um Innovationen im Bereich Lebensmittel und
Getränke zu fördern. Es ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Solution
Centern, die verschiedene Branchen mit technischer Unterstützung, Forschung &
Entwicklung (F&E), Produkttests und Expertenwissen für Spezialinhaltsstoffe
versorgen. Mit der Eröffnung dieser Entwicklungsküche bekräftigt das Unternehmen
sein Engagement für Lebensmitteltechnologie und kulinarische Innovationen, um
die Zukunft der Ernährung mit hochwertigen Inhaltsstoffen positiv zu gestalten.
"Unsere neue Testküche unterstützt Lebensmittel- und Getränkehersteller jeder
Größe. Sie ist ein Ort, an dem Wissenschaft, Kreativität und Branchenwissen
zusammenkommen", erklärt Rob Whitney, Vice President of Marketing and Innovation
bei Univar Solutions. "Unter der Leitung eines Teams von Lebensmittel- und
Getränketechnikern arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um praktikable
Inhaltsstofflösungen zu entwickeln, die ihre aktuellen Bedürfnisse erfüllen. Ob
es um die Entwicklung schmackhafter pflanzlicher oder Clean-Label-Produkte, die
Kreation des nächsten funktionellen Getränks, die Anreicherung von Rezepturen
mit Ballaststoffen oder Proteinen oder die Reduzierung von Zucker oder Fett geht
- mit jedem Projekt verschieben wir die Grenzen der Lebensmittelforschung und
-entwicklung."
Aufgrund seiner zentralen Lage ist Deutschland ein nützlicher Drehpunkt für die
Logistik und den Vertrieb in Europa und somit ideal für die Skalierung des
Lebensmittelgeschäfts. Durch den Zugang zum globalen Vertriebsnetz, umfassendes
Marktverständnis und enge Lieferantenbeziehungen unterstützt Foodology by Univar
Solutions Lebensmittel- und Getränkehersteller dabei, ihr Wachstum zu
beschleunigen. Die über 120 Quadratmeter große Küche umfasst ein voll
ausgestattetes Backlabor, einen Showroom, einen Workshop-Bereich und ein
spezielles F&E-Labor für die Rezepturentwicklung von Backwaren, Milchprodukten,
Fertiggerichten, Süßwaren, pflanzlichen Proteinen, Fleischerzeugnissen und
vielem mehr.
"Wir freuen uns sehr, diese neue Entwicklungsküche in unserem Solution Center in
Essen eröffnen zu können, um die wachsende Lebensmittel- und Getränkebranche
"das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Spezialinhaltsstoffen
und Chemikalien, hat heute die Eröffnung seiner "Foodology by Univar
Solutions"-Küche im firmeneigenen Solution Center in Essen, Deutschland, bekannt
gegeben. Dieses neue Labor dient als Standort für kulinarische Experimente und
die Entwicklung von Rezepturen, um Innovationen im Bereich Lebensmittel und
Getränke zu fördern. Es ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Solution
Centern, die verschiedene Branchen mit technischer Unterstützung, Forschung &
Entwicklung (F&E), Produkttests und Expertenwissen für Spezialinhaltsstoffe
versorgen. Mit der Eröffnung dieser Entwicklungsküche bekräftigt das Unternehmen
sein Engagement für Lebensmitteltechnologie und kulinarische Innovationen, um
die Zukunft der Ernährung mit hochwertigen Inhaltsstoffen positiv zu gestalten.
"Unsere neue Testküche unterstützt Lebensmittel- und Getränkehersteller jeder
Größe. Sie ist ein Ort, an dem Wissenschaft, Kreativität und Branchenwissen
zusammenkommen", erklärt Rob Whitney, Vice President of Marketing and Innovation
bei Univar Solutions. "Unter der Leitung eines Teams von Lebensmittel- und
Getränketechnikern arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um praktikable
Inhaltsstofflösungen zu entwickeln, die ihre aktuellen Bedürfnisse erfüllen. Ob
es um die Entwicklung schmackhafter pflanzlicher oder Clean-Label-Produkte, die
Kreation des nächsten funktionellen Getränks, die Anreicherung von Rezepturen
mit Ballaststoffen oder Proteinen oder die Reduzierung von Zucker oder Fett geht
- mit jedem Projekt verschieben wir die Grenzen der Lebensmittelforschung und
-entwicklung."
Aufgrund seiner zentralen Lage ist Deutschland ein nützlicher Drehpunkt für die
Logistik und den Vertrieb in Europa und somit ideal für die Skalierung des
Lebensmittelgeschäfts. Durch den Zugang zum globalen Vertriebsnetz, umfassendes
Marktverständnis und enge Lieferantenbeziehungen unterstützt Foodology by Univar
Solutions Lebensmittel- und Getränkehersteller dabei, ihr Wachstum zu
beschleunigen. Die über 120 Quadratmeter große Küche umfasst ein voll
ausgestattetes Backlabor, einen Showroom, einen Workshop-Bereich und ein
spezielles F&E-Labor für die Rezepturentwicklung von Backwaren, Milchprodukten,
Fertiggerichten, Süßwaren, pflanzlichen Proteinen, Fleischerzeugnissen und
vielem mehr.
"Wir freuen uns sehr, diese neue Entwicklungsküche in unserem Solution Center in
Essen eröffnen zu können, um die wachsende Lebensmittel- und Getränkebranche
Autor folgen