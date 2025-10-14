Universal Digital Inc. gibt DTC-Zulassung bekannt

Vancouver, British Columbia – 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: LFG, FWB: 8R20, OTCQB: LFGMF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun in den USA über die Depository Trust Company („DTC“) elektronisch abgewickelt werden können.

Die DTC-Zulassung vereinfacht den elektronischen Handelsprozess für US-Investoren, da sie eine schnellere und effizientere Abwicklung der Stammaktien des Unternehmens innerhalb des US-Finanzsystems ermöglicht. Dieser Meilenstein wird voraussichtlich die Liquidität erhöhen, den Zugang für institutionelle und Privatanleger verbessern und den Handel mit Aktien von Universal Digital am OTCQB Market unter dem Symbol LFGMF vereinfachen.

„Wir freuen uns, die DTC-Zulassung erhalten zu haben, die ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Sichtbarkeit und des Komforts des Handels mit Aktien von Universal Digital auf den US-Kapitalmärkten ist“, sagte Chief Executive Officer Christopher Yeung. „Mit dieser Zulassung können unsere US-Investoren nun von einem nahtloseren Abwicklungsprozess profitieren, was unsere umfassendere Strategie zur Erweiterung der Reichweite und der Investorenbasis des Unternehmens unterstützt.“

Gewährung von RSUs an Berater

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es zwei unabhängigen Beratern im Rahmen seines langfristigen Incentive-Plans insgesamt 170.000 Restricted Share Units („RSUs“) gewährt hat. Jede RSU wird vorbehaltlich der Bedingungen des langfristigen Incentive-Plans des Unternehmens am 1. November 2025 unverfallbar.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.