Private Assets: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Private Assets SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) die negativen Effekte des Segments Industrial insgesamt nicht kompensieren können und folglich die eigenen Erwartungen verfehlt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und gibt ein neutrales Votum.

Nach Aussage des Analysten erwarte das Management aufgrund eingeleiteter Maßnahmen und stabilisierender interner Prozesse positive Perspektiven für die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus. Dabei werde für die Mehrzahl der Beteiligungen im weiteren Jahresverlauf von Verbesserungen der Umsatz- und Ergebniskennzahlen ausgegangen. Vor allem habe der Hamburger Restrukturierungsspezialist das Portfolio inzwischen um einige große Verlustbringer bereinigt. Damit sehe GSC das Unternehmen insbesondere im Segment Industrial nun deutlich besser aufgestellt. Doch wenngleich der Analyst seine Ergebnisschätzung nach der erfolgten Portfoliobereinigung heraufgesetzt habe, falle diese weiterhin äußerst schwach aus. Zudem sei zu beachten, dass sich die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft mit 14,8 Mio. Euro entsprechend einer Eigenkapitalquote von 14,6 Prozent mittlerweile nicht mehr besonders üppig darstelle. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 3,00 Euro (zuvor: 4,20 Euro) und stuft das Papier mit „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) ein.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.10.2025, 15:00 Uhr)



Rating: Neutral

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 3,00 Euro

