Intensivmedizin in Frontnähe
Rheinmetall erhält Großauftrag
- Rheinmetall erhält Großauftrag für Sanitätseinrichtungen.
- 300 Millionen Euro für mobile Notfallversorgung.
- Erste Lieferung der Systeme für 2029 geplant.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag über die Lieferung von geschützten Sanitätseinrichtungen für den Einsatz in Frontnähe erhalten. In ihnen sollen verletzte Soldaten notfallchirurgisch und intensivmedizinisch versorgt werden können, wie das Unternehmen in Düsseldorf berichtete.
Jede der Sanitätseinrichtungen besteht aus elf Fahrzeugen mit dazugehörigen Multifunktionscontainern. Die erste Einrichtung soll 2029 ausgeliefert werden. "Die Systeme sind unter anderem für die deutsche Brigade in Litauen vorgesehen", erklärte ein Sprecher.
Rheinmetall: Schwerstverletzte können in Frontnähe versorgt werden
Während eines Einsatzes bleiben diese Container auf den Fahrzeugen. "Schwerstverletzte können so in Frontnähe versorgt werden", hieß es. Im Hinblick auf Mobilität und Schutz stehe bisher kein vergleichbares System in der Nato zur Verfügung, so Rheinmetall.
Über die Lieferung hat Rheinmetall im September einen Rahmenvertrag mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr geschlossen. Er habe einen Wert von mehr als 300 Millionen Euro./tob/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 1.837 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 15:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,86 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.246,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +5,52 %/+35,28 % bedeutet.
