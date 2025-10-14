Energy Plug und Malahat Battery Technology geben strategische Allianz mit Quantum eMotion in den Bereichen Energie und Verteidigung, einschließlich einer auf die NATO abgestimmten Initiative, bekannt

Vancouver, BC — 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ), Malahat Battery Technology Corp. („MBT“) und Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC, OTCQB: QNCCF) freuen sich, die Unterzeichnung einer Entwicklungskooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung quantensicherer Energiespeicher- und Verteidigungssysteme für kritische Infrastrukturen bekannt zu geben.

Diese Partnerschaft integriert die patentierten Technologien von Quantum eMotion mit den fortschrittlichen Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) und Energiemanagementplattformen (EMS/PMS) von Energy Plug und MBT, um cyber-resiliente, quantensichere Energiesysteme bereitzustellen, die in der Lage sind, nationale und industrielle Energieanlagen vor aufkommenden Cyber- und Post-Quanten-Bedrohungen zu schützen.

Verteidigung, Energie und Zusammenarbeit mit indigenen Völkern

MBT, ein von indigenen Völkern geführtes und mit der Malahat Nation verbundenes Unternehmen, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Völker an Programmen für Verteidigung und saubere Energien spielen.

Die Partner werden gemeinsam quantensichere BESS-Architekturen konzipieren und implementieren, und zwar zur Unterstützung von:

- Arktischen Verteidigungsanlagen und abgelegenen Militärstützpunkten,

- Tragbaren Feldsystemen, die ein sicheres Strom- und Kommunikationsnetz für Einsatzkräfte bereitstellen.

- Intelligenten Stromnetzen im Kraftwerksmaßstab, die quantensichere Verschlüsselung in kritische Energie- und IoT-Infrastruktur einbinden.

Auf dieser Grundlage treiben EPT, MBT und QeM in Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Rüstungsunternehmen eine auf die NATO abgestimmte Verteidigungsinitiative voran und verfolgen gleichzeitig Kooperationsprojekte mit einem großen internationalen Verteidigungs- und Energiepartner – dessen Identität zum jetzigen Zeitpunkt noch vertraulich ist –, die sämtlich im Rahmen gemeinsamer kanadischer Cybersicherheitsrahmenwerke entwickelt wurden, um sichere, energieresiliente Systeme bereitzustellen, die mit quantenverstärkter Cybersicherheit ausgestattet sind.