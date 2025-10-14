    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElringKlinger AktievorwärtsNachrichten zu ElringKlinger

    Gesamtmetall-Chef Wolf legt Amt nieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Stefan Wolf tritt als Präsident von Gesamtmetall zurück.
    • Er will Nachfolger frühzeitig in Tarifrunde einbeziehen.
    • Strafverfahren spielte bei Entscheidung keine Rolle.
    ROUNDUP - Gesamtmetall-Chef Wolf legt Amt nieder
    Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall gibt Präsident Stefan Wolf sein Amt mit sofortiger Wirkung auf. Eine entsprechende Ankündigung im "Handelsblatt" hat der Verband bestätigt. Der 64 Jahre alte Wolf ist eigentlich noch bis Juni 2026 gewählt. Seinen Schritt begründet der Manager mit der kommenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie, die "sehr herausfordernd" werden dürfte, wie er der Zeitung sagte.

    "Meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger sollte sich an den Vorbereitungen von Anfang an beteiligen können und nicht erst im Juni 2026 einsteigen, wenn ich regulär aus dem Amt scheide", sagte Wolf. Die Tarifverhandlungen beginnen zwar erst im September, aber schon vor der Tarifrunde gebe es viele Gespräche. Wolf hat den Verband seit 2020 geführt und wollte nicht noch einmal antreten. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin steht noch nicht fest, der Verband hat nach eigenen Angaben aber bereits einen Findungsprozess eingeleitet.

    Bei der Entscheidung habe das gegen ihn laufende Strafverfahren keine Rolle gespielt, sagte der Gesamtmetall-Präsident, der bis 2023 den Autozulieferer ElringKlinger geführt hatte. Ihm wird vorgeworfen, eine Haushaltshilfe schwarz beschäftigt zu haben. Im Mai hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen Strafbefehl beantragt.

    In einer offiziellen Mitteilung dankt das Gesamtmetall-Präsidium dem scheidenden Wolf für seinen "unermüdlichen" Einsatz. "Sein Handeln als Präsident war geprägt von Einsatz, Empathie und Geradlinigkeit, die darauf gerichtet war, die Interessen unserer Branche stets wirkmächtig zu vertreten."/ceb/DP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ElringKlinger Aktie

    Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 4,115 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ElringKlinger Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von ElringKlinger bezifferte sich zuletzt auf 259,14 Mio..

    ElringKlinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
