Seltene Erden: Diese Aktien müssen Sie kennen!

China hat kürzlich seine Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft, indem es eine Genehmigungspflicht für Produkte einführte, die mehr als 0,1 Prozent dieser kritischen Materialien enthalten.

Die Aktie stieg am Dienstag auf 103,99 US-Dollar, was einen neuen Rekord markierte. Dieser Anstieg folgt auf eine Reihe geopolitischer Entwicklungen, insbesondere den jüngsten Spannungen zwischen den USA und China im Bereich der Seltenen Erden.

Diese Maßnahme wurde als Reaktion auf die US-amerikanischen Sanktionen gegen chinesische Unternehmen ergriffen. Infolgedessen stieg die Nachfrage nach alternativen Lieferanten, insbesondere aus den USA, was Unternehmen wie MP Materials in die Karten spielt.

MP Materials betreibt die Mountain Pass Mine in Kalifornien, die einzige in den USA aktive Mine für Seltene Erden. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Neodym-Praseodym (NdPr), essentielle Materialien für starke Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Verteidigungstechnologien verwendet werden.

Im Juli 2025 wurde bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium als größter Aktionär von MP Materials eingestiegen ist, was die strategische Bedeutung des Unternehmens für die nationale Sicherheit unterstreicht. Zudem stieg auch Apple in das Unternehmen mit ein.

Analysten zeigen sich insgesamt optimistisch gegenüber MP Materials. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie mit einem "Moderate Buy"-Rating. Seit Jahresbeginn 2025 hat die Aktie von MP Materials über 468 Prozent zugelegt, was sie zu einem der besten Performer im Sektor der Seltenen Erden macht.

Angesichts der geopolitischen Spannungen und der strategischen Bedeutung von Seltenen Erden für moderne Technologien bleibt MP Materials gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren. Investoren sollten jedoch die Volatilität des Marktes und mögliche regulatorische Änderungen im Auge behalten.

USA Rare Earth

USA Rare Earth profitierte ebenfalls von den geopolitischen Spannungen und der wachsenden Nachfrage nach Seltenen Erden. Das Unternehmen expandiert seine Produktionskapazitäten und hat kürzlich eine Finanzierung von 65 Millionen US-Dollar erhalten. Die Aktie stieg in diesem Jahr um 212 Prozent. Die USA erleben 2025 einen bemerkenswerten Aufschwung im Bereich der Seltenen Erden, was auf mehrere strategische und geopolitische Entwicklungen zurückzuführen ist. Unter der Führung der Trump-Administration wurden bedeutende Investitionen in Unternehmen wie MP Materials und USA Rare Earth getätigt.

MP Materials erhielt eine Beteiligung des US-Verteidigungsministeriums, während JPMorgan Chase im Rahmen einer Initiative zur nationalen Sicherheit bis zu 10 Milliarden US-Dollar in kritische Industrien investierte, einschließlich Seltenen Erden. USA Rare Earth hat sich 2025 durch gezielte strategische Maßnahmen und Partnerschaften stark positioniert. Das Unternehmen profitiert von den geopolitischen Spannungen und den Exportkontrollen Chinas, die die Notwendigkeit einer unabhängigen, heimischen Lieferkette für Seltene Erden verstärken.

Arafura Rare Earths

Die Aktie verzeichnete in diesem Jahr einen signifikanten Kursanstieg, unterstützt durch Chinas Exportbeschränkungen und die strategische Bedeutung Australiens als alternativer Lieferant für Seltene Erden. Sie konnte sich seit Jahresbeginn um 281 Prozent steigern. Der Kursanstieg der Arafura Rare Earths-Aktie im Jahr 2025 ist das Ergebnis einer Kombination aus geopolitischen Faktoren, strategischer Bedeutung des Nolans-Projekts, finanzieller Unterstützung und institutionellem Vertrauen. Diese Elemente positionieren Arafura als einen bedeutenden Akteur im globalen Markt für Seltene Erden.

Lynas Rare Earths

Der größte westliche Produzent von Seltenen Erden, erlebte einen starken Kursanstieg. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie um über 225 Prozent steigen. Das Unternehmen expandiert seine Verarbeitungsanlagen in Australien, um die Produktion von Neodym und Praseodym zu steigern. Der Kursanstieg der Lynas Rare Earths-Aktie im Jahr 2025 ist das Ergebnis einer Kombination aus geopolitischen Faktoren, strategischer Bedeutung des Nolans-Projekts, finanzieller Unterstützung und institutionellem Vertrauen. Diese Elemente positionieren Arafura als einen bedeutenden Akteur im globalen Markt für Seltene Erden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion