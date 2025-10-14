Frankreichs Regierungschef setzt Rentenreform aus
Für Sie zusammengefasst
- Rentenreform von Macron wird ausgesetzt.
- Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre.
- Aussetzung gilt bis Januar 2028.
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierungschef Sébastien Lecornu setzt die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aus. Wie Lecornu in seiner Regierungserklärung ankündigte, soll die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis Januar 2028 ausgesetzt werden./evs/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen