    Deutlich gesteigerte Effizienz für den legendären 911 / T-Hybrid-System von Porsche gewinnt den begehrten International Paul Pietsch Award (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Der renommierte International Paul Pietsch Award geht in
    diesem Jahr an Porsche. Der nach dem Verleger, Rennfahrer und Mitbegründer der
    Marke auto motor und sport benannte Preis wurde heute beim auto motor und sport
    KONGRESS (https://www.ams-kongress.de/) im Mercedes Benz-Museum in Stuttgart
    verliehen. Ausgezeichnet wurde Porsche für das T-Hybrid-System, mit dem das
    legendäre und von Autoenthusiasten geliebte Sportwagenmodell 911 eine deutlich
    gesteigerte Effizienz erzielt, ohne dessen Charakter zu kompromittieren.

    "Wann immer Porsche in der nunmehr 62-jährigen Geschichte des Elfers technische
    Neuerungen ankündigt, schlagen die Wellen der Emotionen unter den Sportwagenfans
    hoch und es wird der Untergang des Modells prophezeit", sagt Jens Dralle, Leiter
    der Abteilung Test&Technik bei auto motor und sport . Doch das war nie der Fall,
    weder bei der Einführung der Servolenkung oder der Wasserkühlung noch der
    flächendeckend turbogeladenen Triebwerke. "Ganz im Gegenteil: Es hat den Elfer
    jeweils in die Zukunft getragen."

    Diese Entwicklung erwartet Dralle auch für das neue T-Hybrid-System: "Es
    unterstützt den neuen 3,6-Liter-Motor zweifach: mit einer E-Maschine im
    Antriebsstrang und einen Turbolader, der die Leistung des Boxers auf 485 PS
    steigert, zusätzlich elektrisch angetrieben wird und dadurch viel schneller
    Ladedruck aufbaut." Zudem ist eine Batterie mit einem hohen
    Leistung-zu-Energie-Verhältnis eingebaut, die besonders schnell boosten und
    rekuperieren kann.

    "Mit dem T-Hybrid im 911 setzen wir einen neuen Maßstab: Wir schaffen mit
    innovativer Hybridtechnologie einen Performancegewinn und sichern damit die
    Zukunftsfähigkeit unserer Ikone", sagt Dr. Michael Steiner, stellvertretender
    Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstandes Forschung und Entwicklung bei
    Porsche. "Der T-Hybrid zeigt, wie wir Motorsport-Know-how in die Serie
    übertragen - leicht, effizient und faszinierend sportlich."

    Der zweite Platz des International Paul Pietsch Award wird an Porsche und Audi
    für das Active Ride Fahrwerk vergeben, das in den Porsche-Modellen Taycan und
    Panamera sowie im Audi e-tron GT genutzt wird. Den dritten Platz teilen sich
    Mercedes für den Drive Pilot 95, der hochautomatisiertes Fahren auf der Autobahn
    bis Tempo 95 km/h erlaubt, sowie die Leuchtmittelhersteller Osram und Philips
    für ihre Retrofit LED-Lampen, mit denen sich energieintensivere Glühlampen
    ersetzen lassen.

    Der International Paul Pietsch Award für innovative technische Entwicklungen im
    Automobilbereich wird seit 1989 verliehen. Damit zeichnet auto motor und sport
    alljährlich herausragende innovative Konzepte im Automobilbereich aus. Das
    Design der Trophäe verkörpert die vielfältigen wie vielschichtigen Ideen, aus
    denen dann schließlich die Sieger hervorgehen.

    Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führenden
    Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und
    Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe
    publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil,
    MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
    Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
    Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die
    Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann
    Dietrich-Troeltsch.

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
