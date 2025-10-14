Deutlich gesteigerte Effizienz für den legendären 911 / T-Hybrid-System von Porsche gewinnt den begehrten International Paul Pietsch Award (FOTO)





Ab 2035 werde ich mir wahrscheinlich 1-2 Neuwagen kaufen, die ich dann 10 Jahre in die Garage stelle und 1x tageszulasse.

Dann sind es keine Neuwagenzulassungen mehr, sondern Gebrauchte.

Die Autobauer werden vor dem Stichtag nochmal reißenden Absatz haben und dann 10 oder 15 Jahre lang darben.

Weil die Leute erst mal ihre auf Vorrat gekauften Fahrzeuge nutzen.