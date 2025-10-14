    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    UBS stuft BP auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Dieser habe sich in etwa im Rahmen der Markterwartungen bewegt, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:11 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 4,734EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 15:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Stone
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4,25
    Kursziel alt: 4,25
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
