UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe seine Förderung in der australischen Mine Pilbara wie erwartet konstant gehalten und hinke damit den anderen Standorten hinterher, schrieb Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Simandou schreite die Förderung aber gut voran./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 58,07EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 15:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Myles Allsop
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
