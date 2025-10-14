Börsen Start Update
Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,39 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.700,57 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: Walmart +1,92 %, Visa (A) +1,57 %, American Express +1,47 %, Travelers Companies +1,24 %, Caterpillar +1,10 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -5,37 %, JPMorgan Chase -4,46 %, NVIDIA -3,81 %, Amazon -2,24 %, Salesforce -2,00 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.392,00 PKT und fällt um -1,39 %.
Top-Werte: Arm Holdings +2,35 %, Paccar +1,68 %, Thomson Reuters +1,65 %, Cintas +1,36 %, CDW Corporation +1,29 %
Flop-Werte: Intel -5,03 %, Broadcom -3,99 %, NVIDIA -3,81 %, Marvell Technology -3,65 %, AppLovin Registered (A) -3,64 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.589,43 PKT und fällt um -0,94 %.
Top-Werte: Domino's Pizza +4,02 %, MGM Resorts +2,88 %, Wells Fargo +2,77 %, Builders Firstsource +2,54 %, American Water Works +2,38 %
Flop-Werte: Arista Networks -6,96 %, Goldman Sachs Group -5,37 %, Intel -5,03 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,46 %, JPMorgan Chase -4,46 %
