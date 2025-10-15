Steigt der Euro zu schnell? – Schlecht für Exporte, aber nicht für diese Aktien

Laut Gerry Fowler, Leiter des UBS-Teams für Aktien- und Derivatestrategien in den USA und Europa, zeigt die europäische Wirtschaft Anzeichen einer sogenannten "J-Kurve". Dies bedeutet, dass Europa in mehreren Quartalen nahezu null BIP-Wachstum verzeichnet hat. Die Schwäche liegt vor allem in der Kategorie der Nettoexporte, während Konsum, Investitionen und Staatsausgaben stabil bleiben, was für die heimischen Industrien von UBS attraktiv ist.

Europa steht derzeit vor einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der die jüngsten Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump zwar keine direkten Auswirkungen auf den Kontinent haben, jedoch eine stärkere Abwertung des US-Dollars die europäischen Exporte belasten könnte.

Der Euro hat seit Jahresbeginn rund 12 Prozent gegenüber dem US-Dollar zugelegt, was die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Exporte im globalen Markt beeinträchtigen könnte.

Für die Schweizer Großbank liegt jedoch der Fokus auf Unternehmen aus Sektoren, die weniger von Währungs- und Tarifveränderungen betroffen sind, wie etwa Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Banken und Bereiche der Industrie wie die Elektrifizierung.

Fowler hebt hervor, dass der Versorgungssektor aufgrund des gestiegenen Cashflows und der zunehmenden Digitalisierung eine besonders attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt. Im Gegensatz dazu sieht er den Telekommunikationssektor aufgrund der hohen Bewertungen und des guten bisherigen Jahresverlaufs als weniger interessant an.

Zudem bezeichnet er Banken trotz der jüngsten Nasdaq-Rallye als "mindestens 20 Prozent günstiger als der Markt" und betont, dass Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung im Industriesektor solide Gewinne und kontinuierliche Upgrades erzielen.

Auf der anderen Seite sind Verteidigungsaktien für Fowler zwar derzeit gefragt, jedoch auch "teuer und überlaufen", was die Aussicht auf eine Outperformance erschwert. UBS hat in einer aktuellen Analystennotiz das EURO-Stoxx-600-Ziel für 2025 auf 600 und für 2026 auf 650 angehoben, was eine annualisierte Rendite von 10 Prozent implizieren würde. Diese Zahlen stünden am oberen Ende des Konsenses und entsprächen einem Anstieg, den Europa seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat.

Die Deutsche Bank hat ihre neutrale Haltung gegenüber Europa aufgegeben und ist nun laut CNBC positiv gestimmt, insbesondere in Bezug auf Deutschland. Sie erwartet ein erneutes Interesse an den Midcaps des Landes und hat ihre positive Einschätzung des kleineren deutschen Index MDAX beibehalten. Besonders Aktien aus den Bereichen Banken, Rohstoffe und Gesundheitswesen bleiben auf ihrer Beobachtungsliste.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





