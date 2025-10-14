Trotz Volatilität
Tom Lee: Warum jetzt ein optimaler Zeitpunkt zum Investieren ist
Fundstrats Tom Lee lässt sich von der Marktschwankung am vergangenen Freitag nicht beirren.
- Tom Lee bleibt trotz Marktschwankungen optimistisch.
- JPMorgan investiert 1,5 Billionen in US-Zukunftsprojekte.
- S&P 500 könnte bis Jahresende 7.000 Punkte erreichen.
Lee sagte in einem neuen Interview mit CNBC, Anleger sollten trotz der jüngsten Rücksetzer "weiterhin grundsätzlich positiv" gegenüber US-Aktien eingestellt bleiben.
"JPMorgan, die größte und mächtigste Bank der Welt, investiert 1,5 Billionen US-Dollar in die USA – in Projekte, die die amerikanischen Wettbewerbsvorteile stärken sollen. Das sind entscheidende Zukunftsbereiche.
Der US-Investor sieht den Markt aufgrund der KI nicht vor einer Überhitzung.
"Und gerade jetzt, wo die USA im Bereich Künstliche Intelligenz dominieren und die Blockchain-Technologie an der Wall Street zunehmend zur Grundlage neuer Finanzprodukte wird, sehe ich viele Gründe, warum Anleger optimistisch bleiben sollten."
JPMorgan Chase hatte am Montag die sogenannte "Security and Resiliency Initiative" vorgestellt – einen 10-Jahres-Plan über 1,5 Billionen US-Dollar, der Schlüsselindustrien der USA stärken soll, die für die nationale wirtschaftliche Sicherheit von Bedeutung sind.
Das Programm umfasst laut dem Finanzriesen bis zu 10 Milliarden US-Dollar an direkten Eigenkapital- und Venture-Capital-Investitionen in ausgewählte US-Unternehmen.
Lee prognostiziert, dass der S&P 500 bis Mitte November um 200 Punkte zulegen könnte. Zudem hält er daran fest, dass der Leitindex bis Jahresende die Marke von 7.000 Punkten erreichen wird.
Der US-Investor ist so etwas wie der Dauer-Optimist unter den Wall-Stret-Analysten. Seine Prognosen sind stets bullish, im Gegensatz zu seinem Kollegen Ray Dalio, der hinter dem Schuldenberg der USA einen aufkeimenden Bürgerkrieg wittert.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion