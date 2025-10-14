    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    UBS stuft Zalando auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen des übernommenen Onlinemodehändlers About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. About You sei im Zeitraum von Juni bis August stark gewachsen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) günstig entwickelt./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 27,50EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 16:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Yashraj Rajani
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 43
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


