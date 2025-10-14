    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/he

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 57,89EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 16:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Peter Grom
    Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 80
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


