UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 57,89EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 16:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Peter Grom

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

