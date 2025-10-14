    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwach - Handelsstreit mit China und Banken im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten schwach wegen Handelsstreit und Banken
    • Dow Jones fällt um 1,04%, Nasdaq um 1,69%
    • China will Handelskonflikt bis zum Ende ausfechten
    Aktien New York - Schwach - Handelsstreit mit China und Banken im Minus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet vom US-chinesischen Handelsstreit und teils deutlichen Kursverlusten großer Banken zum Auftakt der Berichtssaison sind die US-Börsen am Dienstag schwach gestartet. Der Erholungsversuch am Vortag, der auf den Rückschlag am Freitag gefolgt war, erstickte im Keim.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial sank in der ersten halben Stunde nach der Eröffnungsglocke um 1,04 Prozent auf 45.587 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,69 Prozent auf 24.333 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,21 Prozent auf 6.574 Punkte abwärts.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.251,41€
    Basispreis
    31,42
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.400,00€
    Basispreis
    29,56
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Handelskonflikt zwischen den USA und China wird wieder mit härteren Bandagen ausgefochten. Nicht nur, dass mit Blick auf den Zollkrieg an diesem Tag wechselseitig Hafengebühren in Kraft traten, - China betonte zudem, den Handelsstreit bis zum Ende ausfechten zu wollen.

    Auch wenn es nur Hafengebühren auf Frachtschiffe zwischen den USA und China seien, "es ist eine kleine, aber weitere Eskalationsstufe", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Werde der Konflikt tatsächlich bis zum Ende ausgefochten, "dürfte dies an den Finanzmärkten der Welt nicht spurlos vorübergehen"./ajx/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Schwach - Handelsstreit mit China und Banken im Minus Belastet vom US-chinesischen Handelsstreit und teils deutlichen Kursverlusten großer Banken zum Auftakt der Berichtssaison sind die US-Börsen am Dienstag schwach gestartet. Der Erholungsversuch am Vortag, der auf den Rückschlag am Freitag gefolgt …