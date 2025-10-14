American Tungsten gibt nicht vermittelte LIFE-Privatplatzierung im Wert von 10 Millionen Dollar bekannt

Vancouver, BC, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: TUNGF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) gibt seine Absicht bekannt, eine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung (die „Platzierung“) im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption, LIFE) durchzuführen. Mit der Ausgabe von bis zu 2.857.142,86 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“, bzw. jeweils eine „Aktie“) soll ein Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 $ zum Preis von 3,50 $ pro Aktie generiert werden.

Sofern die entsprechenden behördlichen Auflagen eingehalten werden, erfolgt die Durchführung der LIFE-Privatplatzierung im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift NationaI Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions und mit Bezugnahme auf die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption. Die im Rahmen der LIFE-Privatplatzierung an die Käufer ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an keine Haltedauer gebunden. In Verbindung mit der LIFE-Privatplatzierung werden entsprechende Platzierungsunterlagen erstellt, die unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.americantungstencorp.com veröffentlicht werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung die Platzierungsunterlagen zu lesen.

„Anhand dieser Finanzierung zeigt sich, wie groß die Nachfrage der institutionellen Anleger nach Investitionen im Sektor der kritischen Metalle ist und welche Schlüsselrolle American Tungsten in der heimischen Lieferkette spielt“, erklärt Ali Haji, CEO von American Tungsten. „Mit dem Erlös können wir die Projekterschließung beschleunigen und Kurs auf den Produktionsstart nehmen. Damit bekräftigen wir einmal mehr unser Bestreben, zum führenden Wolframlieferanten in den Vereinigten Staaten zu werden.“

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für den Ausbau des bevorstehenden Explorationsprogramms in der Mine IMA, für die rasche Umsetzung der Fachstudien und zur Stärkung des Working Capital zu verwenden.

Die Platzierung muss noch von der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) genehmigt werden.