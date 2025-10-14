Climate X und Fathom setzen weltweiten Maßstab für Modellierung von Klimaresilienz

LONDON und NEW YORK, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Climate X, der preisgekrönte Marktführer für Analysen zur Klimaresilienz, gab heute eine neue Partnerschaft mit Fathom bekannt, der weltweit anerkannten Autorität für Hochwasserrisiken. Durch diese Integration wird Climate X das Global Flood Modell von Fathom in seine „Spectra"- und „Adapt"-Plattformen einbetten und damit das umfassendste und am stärksten handlungsorientierte Klimamodell auf dem Markt schaffen.

Die Integration schafft den umfassendsten und fundiertesten globalen Klimamodell-Stack, der Wasser-, Wind-, Feuer- und Erdgefahren mit Anpassungsintelligenz kombiniert, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen.

„Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt nach vorne für die Kunden von Climate X, da sie unsere bereits fortschrittlichen Modelle um die erstklassigen Hochwasserinformationen von Fathom ergänzt", sagt Kamil Kluza, COO und Mitbegründer von Climate X. „Die Integration der Modelle von Fathom in unsere Produktsuite stärkt die Position von Climate X als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Klimaresilienz."

Natürliche Überschwemmungen stören weiterhin die Wirtschaft und die Infrastruktur auf der ganzen Welt und führen zu zunehmenden Verlusten in der Finanz- und Immobilienbranche. Zwischen 2018 und 2023 überstiegen die weltweiten Verluste in vier von fünf Jahren 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was den Bedarf an datengestützter Vorhersage unterstreicht, um Werte zu schützen und Kontinuität zu gewährleisten.

Climate X modelliert zwölf verschiedene physikalische Klimagefahren, darunter extreme Hitze, tropische Wirbelstürme, Erdrutsche und Waldbrände. Es übersetzt diese komplexen physischen Risikodaten in umsetzbare OpEx-, CapEx- und Ertragserkenntnisse sowohl auf Anlagen- als auch auf Unternehmensebene. Diese Informationen ermöglichen es Organisationen aus den Bereichen Finanzen, Vermögensverwaltung und Versicherung, proaktiv mit Risiken umzugehen, aufsichtsrechtliche Erwartungen zu erfüllen und rentable Anpassungsstrategien zu entwickeln – und das alles durch abrufbare, prüfungsfähige Informationen.