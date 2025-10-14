Containerschiff fährt erstmals über Arktis von China nach Europa

MOSKAU (dpa-AFX) - Ein Containerschiff ist erstmals über die Nordostpassage entlang der russischen Küste im Arktischen Ozean von China nach Großbritannien gefahren. Einer Mitteilung des russischen Atomkonzerns Rosatom zufolge dauerte die Überfahrt 20 Tage.

Kremlchef Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit angekündigt, den Schiffsverkehr auf der Nordostpassage ausbauen zu wollen. Russland nutzt die Route unter anderem für den Schiffstransport von flüssigem Erdgas (LNG) von dem Hafen Sabetta auf der sibirischen Jamal-Halbinsel zu Kunden in Asien. Die Überfahrt ist damit auch ein Erfolg für den Kreml.