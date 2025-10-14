Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,04 %
Performance 1M: +15,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die hohe Bewertung wird als "sehr sportlich" kritisiert, während Rücksetzer in der Vergangenheit als Kaufgelegenheiten betrachtet wurden. Es besteht jedoch ein Risiko, dass schlechte Quartalszahlen zu einem starken Kursrückgang führen könnten. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: +4,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -3% in den letzten 14 Tagen gibt es positive Analystenmeinungen, wie die von RBC, die das langfristige Wachstumspotenzial betonen. Gleichzeitig herrscht Unsicherheit über die Volatilität der Aktie und die Rolle großer Investoren, was das Vertrauen der Anleger beeinträchtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: -3,42 %
Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -22,69 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -2,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine gemischte Sichtweise. Die Aktie pendelt seitwärts, was im Vergleich zu Konkurrenten als stabil gilt. Sorgen über Trumps Handelsstrategien könnten negative Auswirkungen haben, während die Transaktion mit Carlyle und der geplante Aktienrückkauf als positive Schritte gewertet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: +9,97 %
Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: +8,42 %