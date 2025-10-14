    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Top & Flop

    321 Aufrufe 321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2025

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2025
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.786,49€
    Basispreis
    15,71
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.650,00€
    Basispreis
    17,44
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 2
    Performance 1M: +15,67 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die hohe Bewertung wird als "sehr sportlich" kritisiert, während Rücksetzer in der Vergangenheit als Kaufgelegenheiten betrachtet wurden. Es besteht jedoch ein Risiko, dass schlechte Quartalszahlen zu einem starken Kursrückgang führen könnten. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Zalando
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,35 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -3% in den letzten 14 Tagen gibt es positive Analystenmeinungen, wie die von RBC, die das langfristige Wachstumspotenzial betonen. Gleichzeitig herrscht Unsicherheit über die Volatilität der Aktie und die Rolle großer Investoren, was das Vertrauen der Anleger beeinträchtigt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.


    Brenntag
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,42 %
    Chart Brenntag
    ISIN: DE000A1DAHH0
    WKN: A1DAHH
    Die Brenntag Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    Continental
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 5
    Performance 1M: -22,69 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    BASF
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,93 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine gemischte Sichtweise. Die Aktie pendelt seitwärts, was im Vergleich zu Konkurrenten als stabil gilt. Sorgen über Trumps Handelsstrategien könnten negative Auswirkungen haben, während die Transaktion mit Carlyle und der geplante Aktienrückkauf als positive Schritte gewertet werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.


    Merck
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,97 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,42 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

    zurückvorwärts


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2025 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im DAX.