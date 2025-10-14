Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: +4,17 %
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: -3,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 15% auf 35,50€, was als signifikante Korrektur angesehen wird. Positiv wird die Validierung der Net-Zero-Ziele durch die SBTi hervorgehoben. Bedenken bestehen hinsichtlich des Kaufpreises bei Übernahmen, während Kooperationen und Übernahmen als strategische Schritte wahrgenommen werden, jedoch nicht ausreichen, um den Kursrückgang zu stoppen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bechtle eingestellt.
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: +21,95 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: +13,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Bundeswehr plant den Kauf von über 400 Radpanzern, was HENSOLDT als Unterauftragnehmer begünstigt. Zudem wurde eine Partnerschaft zur Entwicklung unbemannter Systeme bekanntgegeben. Der Aktienkurs hat in den letzten 14 Tagen um X% reagiert, was das Marktinteresse an Verteidigungstechnologien widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: +9,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Analysten von Warburg Research haben die Aktie von 'Buy' auf 'Hold' abgestuft und das Kursziel gesenkt. Die Shortseller-Aktivität ist gestiegen, was zusätzlichen Druck auf den Kurs ausübt. Die Unsicherheit über die Auftragslage und externe Faktoren wie der Handelskrieg mit China verstärken die Bedenken der Anleger.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: -5,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 38,46% auf 8€, was viele als unterbewertet empfinden. Die Bewertung von 5x EV/Ebitda wird als zu niedrig angesehen, während einige auf ein zukünftiges Wachstum von 7-8% hoffen. Die Unsicherheit über die Kursentwicklung bleibt hoch, was die Anleger besorgt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: +10,66 %
Tagesperformance: -2,33 %
Performance 1M: -13,46 %
Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: +62,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursanstieg von 60% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger Potenzial durch Short-Positionen, während andere auf hohe Lagerbestände und verzögerte Nachfrage hinweisen. Langfristig wird ein Anstieg der Nachfrage nach Siliziumwafern erwartet, jedoch erst ab 2025. Insgesamt bleibt das Sentiment angespannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.