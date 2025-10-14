    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.10.2025

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,83 %.

    Nagarro
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,17 %
    Chart Nagarro
    ISIN: DE000A3H2200
    WKN: A3H220
    Die Nagarro Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,63 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 15% auf 35,50€, was als signifikante Korrektur angesehen wird. Positiv wird die Validierung der Net-Zero-Ziele durch die SBTi hervorgehoben. Bedenken bestehen hinsichtlich des Kaufpreises bei Übernahmen, während Kooperationen und Übernahmen als strategische Schritte wahrgenommen werden, jedoch nicht ausreichen, um den Kursrückgang zu stoppen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bechtle eingestellt.


    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 4
    Performance 1M: +21,95 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,46 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Bundeswehr plant den Kauf von über 400 Radpanzern, was HENSOLDT als Unterauftragnehmer begünstigt. Zudem wurde eine Partnerschaft zur Entwicklung unbemannter Systeme bekanntgegeben. Der Aktienkurs hat in den letzten 14 Tagen um X% reagiert, was das Marktinteresse an Verteidigungstechnologien widerspiegelt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.


    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,85 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Analysten von Warburg Research haben die Aktie von 'Buy' auf 'Hold' abgestuft und das Kursziel gesenkt. Die Shortseller-Aktivität ist gestiegen, was zusätzlichen Druck auf den Kurs ausübt. Die Unsicherheit über die Auftragslage und externe Faktoren wie der Handelskrieg mit China verstärken die Bedenken der Anleger.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.


    TeamViewer
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,14 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 38,46% auf 8€, was viele als unterbewertet empfinden. Die Bewertung von 5x EV/Ebitda wird als zu niedrig angesehen, während einige auf ein zukünftiges Wachstum von 7-8% hoffen. Die Unsicherheit über die Kursentwicklung bleibt hoch, was die Anleger besorgt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.


    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 8
    Performance 1M: +10,66 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    PNE
    Tagesperformance: -2,33 %
    Platz 9
    Performance 1M: -13,46 %
    Chart PNE
    ISIN: DE000A0JBPG2
    WKN: A0JBPG
    Die PNE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,33 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 10
    Performance 1M: +62,14 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursanstieg von 60% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger Potenzial durch Short-Positionen, während andere auf hohe Lagerbestände und verzögerte Nachfrage hinweisen. Langfristig wird ein Anstieg der Nachfrage nach Siliziumwafern erwartet, jedoch erst ab 2025. Insgesamt bleibt das Sentiment angespannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.


