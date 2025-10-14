Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 14.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 1
Performance 1M: +40,48 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 2
Performance 1M: +2,90 %
Wienerberger
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 3
Performance 1M: -6,36 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 4
Performance 1M: +12,47 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 5
Performance 1M: -5,67 %
