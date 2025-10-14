Die 138. Canton Fair wird am 15. Oktober in Guangzhou eröffnet

Die 138. Canton Fair stellt einen neuen Meilenstein in Bezug auf Umfang und Innovation dar. Zum ersten Mal haben mehr als 10.000 Aussteller Titel wie „Nationales Hightech-Unternehmen", „Spezialisiertes und hochentwickeltes KMU" oder „Einzelchampion in der Fertigung", was 34 % aller Exporteure entspricht. Einer der Höhepunkte ist die Premiere der Intelligent Healthcare Zone, die für Phase 3 (31. Oktober bis 4. November) geplant ist und 47 Unternehmen zusammenbringt, die sich auf chirurgische Roboter, intelligente Überwachungssysteme und tragbare medizinische Geräte spezialisiert haben. Darüber hinaus wird die Service-Roboter-Zone mit 46 führenden Ausstellern zurückkehren, um in Phase 1 (15. bis 19. Oktober) die neuesten humanoiden Roboter und Roboterhunde zu präsentieren.

GUANGZHOU, China, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 138. chinesische Import- und Exportmesse (Canton Fair) wird vom 15. Oktober bis zum 4. November in Guangzhou eröffnet und ist in drei Phasen unterteilt. Die Messe wird ihre 24-Stunden-Online-Präsenz beibehalten, um den Einkäufern aus aller Welt einen kontinuierlichen Zugang zu chinesischen Anbietern zu bieten. Mit einer Ausstellungsfläche von 1,55 Millionen Quadratmetern wird diese Veranstaltung eine Rekordzahl von 74.600 Ständen und mehr als 32.000 teilnehmenden Unternehmen aufweisen.

Als langjähriges Symbol der Öffnung Chinas treibt die Canton Fair weiterhin ein hochwertiges Wachstum des Außenhandels an und fördert neue Impulse für die wirtschaftliche Dynamik. Die 138. Messe unterstreicht diese Rolle mit dem Schwerpunkt auf Innovation, digitaler Intelligenz und Nachhaltigkeit.

In einer Pressemitteilung im Vorfeld der Messe hieß es, dass mehr als eine Million neu entwickelte Produkte und 1,1 Millionen Artikel mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten vorgestellt werden.

Intelligente Transformation ist ein weiteres entscheidendes Thema. Von den 175 Ausstellungsbereichen konzentrieren sich 18 auf intelligente Technologien, in denen insgesamt mehr als 350.000 intelligente Produkte vorgestellt werden. Auf der Messe werden neue Tools, Technologien, Fallbeispiele und Erkenntnisse vorgestellt, die die Transformation und Modernisierung von Unternehmen unterstützen, und es wird eine Reihe von Foren zu künstlicher Intelligenz und digitalem Handel geben.

Die Messe vertieft auch ihr Engagement für eine grüne Entwicklung. Der Bereich Neue Energieressourcen umfasst Wasserstofftechnologien und optimierte Energiespeicherlösungen. Es werden über 1,08 Millionen kohlenstoffarme Produkte ausgestellt.

Die technologische Innovation definiert das Besuchererlebnis auf der 138. Canton Fair neu, mit einem Echtzeit-Navigationsdienst auf Standniveau, der durch Bluetooth, BeiDou-Navigationssystem und 5G-Technologien unterstützt wird. Die neue Canton Fair App hat KI-Tools für personalisierte Empfehlungen, kurze Videovorschauen und ein cleveres Matching zwischen Käufern und Anbietern. Das sorgt für ein smarteres, umweltfreundlicheres und effizienteres globales Handelsumfeld.

Um sich für die 138. Canton Fair anzumelden, klicken Sie bitte auf https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

