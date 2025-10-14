Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an - Trennung von Orthopädie

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) setzt sich nach einem überraschend guten dritten Quartal abermals höhere Ziele. Das Management um Chef Joaquin Duato, erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg auf 93,5 bis 93,9 Milliarden US-Dollar (80,7 bis 81 Mrd Euro). Erst im Juli hatte das Unternehmen seine Prognose für den Jahreserlös auf 93,2 bis 93,6 Milliarden Dollar angehoben. Die seinerzeit ebenfalls aufgestockte Gewinnprognose bestätigte der Konzern laut Mitteilung vom Dienstag. Zudem kündigte J&J die Abspaltung seines Orthopädie-Geschäfts binnen maximal zwei Jahren an. Die Aktie verlor im frühen Handel zuletzt 2,3 Prozent.

In den drei Monaten von Juli bis September steigerte J&J seinen Umsatz im Jahresvergleich um etwa sieben Prozent auf knapp 24 Milliarden Dollar, womit die durchschnittliche Markterwartung übertroffen wurde. Unter dem Strich schwoll der Gewinn abseits von Sondereffekten um fast 16 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar an.